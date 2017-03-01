今年中国就业总量压力仍然巨大 结构性矛盾更加突出--人社部

路透北京3月1日 - 中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周三表示，今年的就业形势仍然复杂，就业任务仍然繁重，有两个突出的特点，一是总量压力仍然巨大，二是结构性矛盾也更加突出。

不过他在国新办新闻发布会上也称，将采取各种综合性措施，有信心也有能力保持今年就业局势的稳定；另外，今年化解过剩产能需要安置职工大约50万人。

同时出席发布会的人社部副部长游钧指出，政府将多措并举确保养老基金的安全和收益；而养老基金投资运营的实施并不意味着入市，进入股市只是养老基金投资的一种选择，并且由市场机构根据市场状况来选择入市的时点。

中国2016年全年城镇新增就业1,314万人，超额完成了1,000万人的目标任务；年末，城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度控制目标。（完）