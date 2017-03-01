今年中国就业总量压力仍然巨大 结构性矛盾更加突出--人社部

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月1日 - 中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周三表示，今年的就业形势仍然复杂，就业任务仍然繁重，有两个突出的特点，一是总量压力仍然巨大，二是结构性矛盾也更加突出。
不过他在国新办新闻发布会上也称，将采取各种综合性措施，有信心也有能力保持今年就业局势的稳定；另外，今年化解过剩产能需要安置职工大约50万人。
同时出席发布会的人社部副部长游钧指出，政府将多措并举确保养老基金的安全和收益；而养老基金投资运营的实施并不意味着入市，进入股市只是养老基金投资的一种选择，并且由市场机构根据市场状况来选择入市的时点。
中国2016年全年城镇新增就业1,314万人，超额完成了1,000万人的目标任务；年末，城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度控制目标。（完）
(发稿 沈燕；撰写 陈君；审校 乔艳红)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。