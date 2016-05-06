稳增长根本是为保就业 就业数据与经济数据同样重要--李克强

路透北京5月6日 - 中国国务院总理李克强周五表示，稳增长根本是为了保就业，要尽早建立统一的就业信息数据平台，就业数据与经济数据同等重要，是宏观调控的重要依据。

新华社官方微博新华视点援引李克强考察人力资源社会保障部讲话称，就业是民生之本，怎么强调都不过分。增加就业岗位是保障民生的根本。

“就业数据与经济数据同等重要，是宏观调控的重要依据，一定要确保这方面的数据准确无误，为政府科学决策提供重要参考。”他在人社部就业促进司信息处时强调。

他指出，就业的重点对象一个是高校和中专毕业生，一个就是农民工。大学生和中专生的就业是“经线”，农民工的就业是“纬线”，只有织牢“经纬线”，整体就业形势才稳，经济才稳，社会才会稳。

听闻一季度农民工就业形势总体平稳但仍存在隐忧时，李克强表示，要加大服务业吸纳农民工就业能力；加快农民工就近就地创业就业，促进他们就业的产业转型和空间转型。

他称，传统的建筑业和制造业吸纳农民工就业在下降，需要另辟蹊径，通过信息咨询、技能培训等手段逐步把农民工引向新经济、新产业、新业态。

国家主席习近平此前在安徽调研时指出，在当前经济下行压力加大、社会问题矛盾增多的情况下，尤其要履行好保基本、保底线、保民生的兜底责任。要更加关注就业问题，创造更多就业岗位，落实和完善援助措施。

一季度末全国城镇新增就业人数318万，全国城镇登记失业率为4.04%，环比和同比均略有下降。统计局公布的一季度31个大城市城镇调查失业率比去年同期下降0.07个百分点至5.12%，环比持平。（完）