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中国财经 | 2017年 2月 18日 星期六 09:29 BJT

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好

路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。

中国政府网援引他在国务院就业工作部际联席会议上强调，要增强经济发展创造就业岗位能力，加强就业政策与宏观政策协调配合，积极发展吸纳就业能力强的产业和企业。

他称，要增强创新创业带动就业的能力。深化“放管服”改革，畅通大众创业创富通道，推动创业创新带动就业；增强重点人群就业保障能力。紮实做好高校毕业生、去产能分流职工、就业困难人员等就业工作。

此外，还要增强职业培训提升劳动者素质能力，增强就业公共服务供给能力。

马凯指出，2016年全国城镇新增就业1,314万人，四季度末城镇登记失业率4.02%，重点群体就业总体较好。(完)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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