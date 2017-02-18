马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
中国政府网援引他在国务院就业工作部际联席会议上强调，要增强经济发展创造就业岗位能力，加强就业政策与宏观政策协调配合，积极发展吸纳就业能力强的产业和企业。
他称，要增强创新创业带动就业的能力。深化“放管服”改革，畅通大众创业创富通道，推动创业创新带动就业；增强重点人群就业保障能力。紮实做好高校毕业生、去产能分流职工、就业困难人员等就业工作。
此外，还要增强职业培训提升劳动者素质能力，增强就业公共服务供给能力。
马凯指出，2016年全国城镇新增就业1,314万人，四季度末城镇登记失业率4.02%，重点群体就业总体较好。(完)
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。