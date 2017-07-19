中国二季度就业形势稳中向好 金融业用人需求增速趋缓--智联

路透上海7月19日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘(ZPIN.N)发布最新报告称，因宏观经济回升令企业用工需求增加，二季度国内就业形势稳中向好，不过金融业用人需求增速趋缓。

据该份由智联与中国人民大学就业研究所联合撰写的报告，二季度CIER指数由上季的1.91升至2.26。报告分析称，随着国内各项宏观经济指标的回升以及新经济新业态的助力等，带动了企业用工需求的增加；而且“跳槽淡季”的来临使求职者心态转向观望，大学生毕业后“慢就业”或不就业的增多，使得求职人数有所下降。

CIER指数是指市场招聘需求指数与求职申请人数的比值。以1为分水岭，指数大于1时，表明就业市场中劳动力需求多于市场劳动力供给，就业市场竞争趋于缓和，就业市场景气程度高，指数越大则就业市场的景气程度越高。

从第二季度各行业的需求同比数据来看，金融行业总体就业形势大不如前，用工需求同比增加仅6%，远远低于全国的平均水平，一线城市甚至出现了4%的回落。

报告分析称，今年，在严防金融风险的大背景下，央行及各金融监管部门纷纷出台措施以期加大治理监管力度。在调整过程中，金融行业人才的要求门槛随之水涨船高，用人需求增速也逐渐放缓。

二季度，就业景气度最好的行业仍为互联网／电子商业行业，交通／运输、保险、中介服务以及基金／证券／期货／投资等几个行业亦名列就业形势的前十位。

印刷/包装/造纸、石油/石化/化工和环保等行业的CIER指数仍然偏低，这些多属于传统制造业等，在供给侧结构性改革背景下，企业转型升级进程缓慢，企业对于人才的招聘需求较小，造成了就业形势相对较差的局面。（完）