（修正）人社部：未来一段时间就业压力很大

（修正：补上标题漏字“就”。）

路透北京7月25日 - 中国人力资源社会保障部政策研究司司长、新闻发言人尹成基周四称，中国二季度就业形势总体稳定，未来一段时就业压力很大，特别是总量的矛盾依然突出，结构性矛盾更加突出。

尹成基在人社部举行的新闻发布会上表示，国务院明确提出GDP增长的下限就是保持就业的稳定。所以就业在经济社会发展当中是一个非常重大的问题。

“从我们了解的区域就业状况来看，东部地区由前几个月就业略有减少到最近这两个月的回升，东部是一个就业密集的地区，这对于保持总的就业稳定开始发挥作用，说明实体经济的作用仍然是非常重要的。”尹成基说。

今年上半年中国城镇新增就业持续增长，新增就业人数725万人，同比多增31万人。二季度末城镇登记失业率4.1%，与一季度和去年同期持平。（完）

(发稿 邵晓忆；撰写 谢衡; 审校 黄凯)

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