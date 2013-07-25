（修正）人社部：未来一段时间就业压力很大

沪综指收跌终结四连升 雄安概念吸“血”效应下创业板领跌
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指周一收跌，终结四连涨。分析师指出，大盘在连涨四日后，后续动能已显不足。虽然雄安概念股继续表现强劲，但其他板块面临资金抽离，创业板成为重灾区，尤其是次新股及高送转股跌幅居前，大盘整日维持弱势震荡。
（修正：补上标题漏字“就”。）
路透北京7月25日 - 中国人力资源社会保障部政策研究司司长、新闻发言人尹成基周四称，中国二季度就业形势总体稳定，未来一段时就业压力很大，特别是总量的矛盾依然突出，结构性矛盾更加突出。
尹成基在人社部举行的新闻发布会上表示，国务院明确提出GDP增长的下限就是保持就业的稳定。所以就业在经济社会发展当中是一个非常重大的问题。
“从我们了解的区域就业状况来看，东部地区由前几个月就业略有减少到最近这两个月的回升，东部是一个就业密集的地区，这对于保持总的就业稳定开始发挥作用，说明实体经济的作用仍然是非常重要的。”尹成基说。
今年上半年中国城镇新增就业持续增长，新增就业人数725万人，同比多增31万人。二季度末城镇登记失业率4.1%，与一季度和去年同期持平。（完）
(发稿 邵晓忆；撰写 谢衡; 审校 黄凯)
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