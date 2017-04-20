中国一季度求职人数明显上升 互联网业春节后流动性较大--报告

路透上海4月20日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘(ZPIN.N)发布最新报告称，受春节后职场出现跳槽热和高校毕业生春季招聘期等因素影响，一季度国内求职人数环比明显上升，而互联网行业春节后离职流动性较大。

据该份由智联与中国人民大学就业研究所联合撰写的报告，一季度CIER指数呈现季节性回落，由上季的2.41下降至1.91，但高于上年同期的1.71。报告认为，在剔除人口结构变迁及季节性变化因素后，一季度国内就业形势较去年有所好转。

CIER指数是指市场招聘需求指数与求职申请人数的比值。以1为分水岭，指数大于1时，表明就业市场中劳动力需求多于市场劳动力供给，就业市场竞争趋于缓和，就业市场景气程度高，指数越大则就业市场的景气程度越高。

报告称，从CIER各行业指数可以看出，在供给侧结构性改革的进程中，不同行业间的就业景气两极分化现象的情况依然明显。一季度就业景气最好的仍为互联网/电子商务行业，然而该行业的CIER指数却由上季度的10.89下降为本季度的9.21，主要是该行业的求职申请明显增加，间接反映出互联网行业员工在春节过后离职流动性较大这一情况。

自去年第四季开始，房地产/建筑/建材/工程的CIER指数排名均跻身前10名，就业景气程度较好。报告分析称，2016年第二季后，全国主要大中型城市房价上涨较快，国家为进行宏观调控，在北上广深一线城市及部分二线城市采取限购、限贷措施。这些政策的出台，无疑会给就业市场带来一定的“信号效应”，由此带动房地产等行业的就业需求上涨，也促进了该行业就业形势的持续趋好。

报告并认为，随着设立雄安新区新政策的颁布，下一季度地产行业的就业景气指数的变化十分值得关注。

其它就业景气较好的行业为交通/运输、保险、中介服务、基金/证券/期货/投资业等，这些行业与上季度相比，排名变动较小；而传统制造业中的能源/矿产/采掘/冶炼、印刷/包装/造纸、石油/石化/化工等行业的CIER指数仍偏低，就业形势依然较差。（完）