2015年中国城镇非私营单位就业者年平均工资增速升至10.1%--统计局

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月13日 - 中国国家统计局周五公布，2015年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资同比名义增长10.1%，增速比上年加快0.6个百分点，工资政策和宏观经济总体稳定是平均工资较快增长的主要原因。
数据显示，2015年城镇非私营单位就业人员年平均工资为62,029元，扣除物价因素实际增长8.5%。其中，在岗职工年平均工资63,241元，同比名义增长10.3%，增速加快0.8个百分点。
“在我国经济下行压力加大的背景下，平均工资仍然保持较快增长，主要受工资政策和宏观经济总体稳定两个因素的影响。”统计局人口和就业统计司司长冯乃林解读称。
2015年，全国范围内将机关事业单位纳入养老保险制度，个人缴纳的有关费用作为税前工资组成部分纳入了工资统计。冯乃林称，受政策影响，2015年机关事业单位平均工资水平增幅明显高于往年。
据测算，如果扣除机关事业单位对平均工资的影响，全国非私营单位平均工资增长8.1%，增幅比上年回落1.4个百分点。
企业单位方面，2015年，有27个省（区、市）上调最低工资标准，平均增幅14.9%。同时，21个省（区、市）发布了2015年企业工资指导线。尽管与上年相比，2015年各地工资指导线增幅多为持平或收窄，但仍保持了较高增速。
**过剩行业工资增长停滞**
冯乃林指出，一些高端装备制造业，互联网和相关服务，科技推广和应用服务等行业发展较好，工资增长较快。而产能过剩行业工资增长停滞甚至负增长，其中煤炭开采和洗选业同比下降6.4%；石油和天然气开采业同比增长0.4%，增幅回落7.4个百分点。
制造业和建筑业工资增长较慢，增幅回落至7.7%和6.7%；但铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，电气机械和器材制造业增长较快，分别增长11.1%，9.3%和9.2%。
服务业中，信息、资本市场服务保持高速增长。其中资本市场服务同比增长40.3%，增幅大幅提高18.3个百分点，主要与去年上半年的股市牛市有关。
尽管金融业增幅相对较低，但平均工资高达114,777元，仍居各行业首位，其次是信息传输、软件和信息技术服务业的112,042元，以及科学研究和技术服务业89,410元，这三个行业年平均工资分别为全国平均水平的1.85倍、1.81倍和1.44倍。
年平均工资最低的三个行业分别是农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，水利、环境和公共设施管理业，平均工资分别为全国平均水平的52%、66%和70%。最高与最低行业平均工资之比为3.59，与2014年的3.82相比，差距有所缩小。
统计局称，分四大区域看，2015年城镇非私营单位就业人员年平均工资由高到低排列是东部、西部、东北和中部，分别为70,611元、57,319元、51,064元和50,842元，同比名义增长率从高到低依次为西部11.9%、东部9.9%、东北9.8%和中部8.6%。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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