2015年中国城镇非私营单位就业者年平均工资增速升至10.1%--统计局

路透北京5月13日 - 中国国家统计局周五公布，2015年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资同比名义增长10.1%，增速比上年加快0.6个百分点，工资政策和宏观经济总体稳定是平均工资较快增长的主要原因。

数据显示，2015年城镇非私营单位就业人员年平均工资为62,029元，扣除物价因素实际增长8.5%。其中，在岗职工年平均工资63,241元，同比名义增长10.3%，增速加快0.8个百分点。

“在我国经济下行压力加大的背景下，平均工资仍然保持较快增长，主要受工资政策和宏观经济总体稳定两个因素的影响。”统计局人口和就业统计司司长冯乃林解读称。

2015年，全国范围内将机关事业单位纳入养老保险制度，个人缴纳的有关费用作为税前工资组成部分纳入了工资统计。冯乃林称，受政策影响，2015年机关事业单位平均工资水平增幅明显高于往年。

据测算，如果扣除机关事业单位对平均工资的影响，全国非私营单位平均工资增长8.1%，增幅比上年回落1.4个百分点。

企业单位方面，2015年，有27个省（区、市）上调最低工资标准，平均增幅14.9%。同时，21个省（区、市）发布了2015年企业工资指导线。尽管与上年相比，2015年各地工资指导线增幅多为持平或收窄，但仍保持了较高增速。

**过剩行业工资增长停滞**

冯乃林指出，一些高端装备制造业，互联网和相关服务，科技推广和应用服务等行业发展较好，工资增长较快。而产能过剩行业工资增长停滞甚至负增长，其中煤炭开采和洗选业同比下降6.4%；石油和天然气开采业同比增长0.4%，增幅回落7.4个百分点。

制造业和建筑业工资增长较慢，增幅回落至7.7%和6.7%；但铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，电气机械和器材制造业增长较快，分别增长11.1%，9.3%和9.2%。

服务业中，信息、资本市场服务保持高速增长。其中资本市场服务同比增长40.3%，增幅大幅提高18.3个百分点，主要与去年上半年的股市牛市有关。

尽管金融业增幅相对较低，但平均工资高达114,777元，仍居各行业首位，其次是信息传输、软件和信息技术服务业的112,042元，以及科学研究和技术服务业89,410元，这三个行业年平均工资分别为全国平均水平的1.85倍、1.81倍和1.44倍。

年平均工资最低的三个行业分别是农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，水利、环境和公共设施管理业，平均工资分别为全国平均水平的52%、66%和70%。最高与最低行业平均工资之比为3.59，与2014年的3.82相比，差距有所缩小。

统计局称，分四大区域看，2015年城镇非私营单位就业人员年平均工资由高到低排列是东部、西部、东北和中部，分别为70,611元、57,319元、51,064元和50,842元，同比名义增长率从高到低依次为西部11.9%、东部9.9%、东北9.8%和中部8.6%。（完）