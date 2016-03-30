租赁业列春季中国十大高薪行业之首 房产中介快速捞金--报告

路透上海3月30日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘(ZPIN.N)发布最新调研报告显示，受到年初房地产市场火爆的影响，包括房产租赁和融资租赁等在内的租赁行业成为春季十大高薪行业之首，平均月薪达12,750元人民币。

报告指出，受到年初房地产市场火爆的影响，房产租赁再度受到高度关注，特别是在年后二手房市场疯狂的背景下，中介行业或可成为快速捞金的新选择。而随着企业运营的轻资产化思维在中国的普及，融资租赁的市场潜力被进一步释放，行业人才竞争也日趋激烈。

十大高薪行业中仅次于租赁服务的是基金/证券/期货/投资，薪资水平为10764元／月。报告认为，虽然互联网金融在中国发展时间不长，但飞速增长的市场增长规模吸引了一大批富裕阶层参与投资，行业人才大多为IT、金融、管理等专业人才跨界而来，因此基金/证券/期货/投资行业呈现了以高薪抢夺人才的发展趋势。

报告还指出，春节过后，人才市场迎来“金三银四”的传统招聘旺季。虽然当前经济下行压力对各行各业造成一定影响，但从整体来看，企业依旧拥有旺盛的人才招聘需求，白领们谋求更好发展的意愿依然强烈。

在重点城市人均投递简历排名中，北京、深圳、上海位列前三，人均投递简历量分别为31.07份、19.59份和18.65份。

一线城市并非是白领的唯一选择，除了北京之外，成都、西安、天津、郑州等城市的人均投递简历量与深圳、上海非常接近。这说明中国所打造的成渝城市群、关中城市群、京津冀城市群、中原城市群、长江中游城市群等城市群的发展活力和人才吸引力已经显现，未来人才流动的趋势更加多元化。（完）