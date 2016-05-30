中国人社部：多数监测省份用工人数增加 就业结构继续向三产转移

路透北京5月30日 - 中国人力资源和社会保障部近日公布4月11省市就业调查数据，数据显示人力资源市场求人倍率环比上升，多数监测省份企业用工人数有所增加，就业结构继续呈现从第一、第二产业向第三产业转移的趋势，就业总体形势保持平稳态势。

人社部网站刊登人社部劳动科学研究所所长郑东亮对数据的解读称，从监测的十几个省市用工数据来看，企业用工有所增加，用工大省广东的企业用工人数已经连续两个月增加，这是很好的趋势。

人社部稍早公布数据，4月份11省市人力资源市场求人倍率（招聘人数与求职人数之比）为1.12，环比上升0.03，同比下降0.04，但下降的态势有所缓和。

4月，广东省651家监测企业员工总数为45.7万，比上月增加0.7万，连续两个月增加；福建省90家监测企业员工总数为15.4万，比上月增加0.1万，结束了此前连续四个月减少态势；浙江省10,421家监测企业员工总数为266.6万，与上月持平；江苏省920家监测企业员工总数为65.6万，比上月减少0.4万，安徽省1,000家监测企业员工总数为81.2万，比上月减少0.6万。

郑东亮表示，对去产能行业企业集中的局部地区规模性失业风险需予以高度关注。人社部门按照多渠道分类安置的思路，从市场化就业、政策扶持、就业能力培训、就业服务、提供公益性岗位、社会保障兜底等多方面提供服务和支持。

江苏省反映，4月就业局势总体稳定。但全省经济发展仍面临较大下行压力，传统制造业企业用工更趋稳慎，特别是去产能行业企业集中的局部地区规模性失业风险需予以高度关注。

浙江省表示，随着春节后招用工旺季结束，企业普工需求得到明显补充，4月份市场供求回落明显。同时，今年节后供求旺季持续时间较往年有所缩短，加工制造、住宿餐饮、批发零售等传统劳动密集型行业用工需求相对低迷，对劳动者求职就业产生一定压力。

国务院总理李克强此前表示，稳增长根本是为了保就业，要尽早建立统一的就业信息数据平台，就业数据与经济数据同等重要，是宏观调控的重要依据。（完）