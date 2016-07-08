二季度末中国城镇登记失业率4.05% 今年钢煤去产能涉80万人--人社部（更新版）

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路透北京7月8日 - 针对中国去产能是否会加剧失业的忧虑，中国人力资源和社会保障部副部长信长星周五表示，化解过剩产能是推进供给侧结构性改革的一个重头戏，初步匡算，今年钢铁煤炭两个行业化解过剩产能大概涉及职工是80万左右，各地正在积极的开展工作。

他在国新办举行的吹风会上称，中国钢铁煤炭去产能预计会涉及到安置分流180万员工，计划分五年完成，今年预计涉及80万人。并称中国失业率保持在较低水平，二季度末全国城镇登记失业率为4.05%。

“我们公布的失业率都是真实的失业率，没有加任何修饰。失业率这个指标不仅仅对判断就业形势，对判断整个经济形势都是至关重要的。”信长星称。

他提到，今年1-6月城镇新增就业人数717万人，完成全年目标任务的71.7%，快于时序进度。前五个月31个大城市城镇调查失业率保持在5.1%左右。

根据人社部新闻稿，人社部100个城市人力资源市场供求分析显示，二季度市场求人倍率（市场招聘岗位数与求职人数的比率）为1.05，反映出市场招聘岗位数仍大于求职人数，但略低于一季度的1.07。

在被问及中国先行指标PMI中从业人数下降，与官方表述的就业形势稳定是否存在分歧，信长星表示，人社部每个季度都有对若干个企业的用工需求有个调查，确实现在面临一个突出问题，用工需求在减少。

“我们的调查也显示出有这种迹象，因为经济下行，企业减少用工，为什么在这种情况下我们的就业还增加呢？好像矛盾，其实不矛盾。”信长星称。

他表示，PMI是基于对已经存在的这些企业，这些用工主体的调查，这些企业用工需求不那么旺，不像过去增长那么快，人社部对3万多家监测也是这样，岗位还在流失，这个趋势是一致的。

但PMI是指对现存企业的调查，就是这些企业已经存在，这些企业用工需求的减少，反映不出那些新生产的经济主体、市场主体的扩大，所以无法全面反映就业的需求。而现在随着大众创业、万众创新，工商局提供的材料，每天新增市场经济主体4万多个，每天新产生的企业主体是1万多个，会带来多少新的就业机会，所以这两者并不矛盾。

他表示，原有的一些领域，原有的一些企业用工需求，有的在减少，有的增长，但是增长幅度不像过去那么快了，但是新的领域、新的企业创造了大量的岗位。

中国上周五公布的三个6月采购经理指数（PMI）中，两个制造业PMI呈现连续下滑之势，仅非制造业PMI在连续两个月小幅回落后明显回升。三个PMI中的从业人数指数齐刷刷下降，预示着中国在去产能的过程中就业压力不容忽视[nL4S19N1H7]。

中国一季度末全国城镇登记失业率为4.04%。（完）