二季度中国就业形势稳中有升 新经济对就业提振作用明显--报告

路透上海7月25日 - 中国智联招聘(ZPIN.N)和人民大学合作撰写报告显示，虽然自去年第一季起中国就业形势基本呈现下降态势，但降幅已明显收窄，且今年二季度还出现小幅反弹，表明国内就业形势开始出现一定的平稳迹象，其中新经济对就业的提振作用较为明显。

这份由中国网络招聘领先企业与人大就业研究所合作撰写的报告并指出，二季度智联全站在线招聘需求同比增长21%，这也从侧面印证了中国培育新经济结构、发展新动能的举措已经初见成效，新经济的快速增长对传统经济下滑起到了重要的对冲作用。

“总体来看，国内劳动力市场依旧拥有较为旺盛的人才招聘需求，”报告称。

双方联合推出的中国就业景气指数(CIER)，是采用智聘全站数据，通过不同行业、城市职位供需指标的动态变化，来反映就业市场上职位空缺与求职人数的比例的变化，从而起到监测中国就业市场景气程度以及就业信心的作用。CIER指数以1为分水岭，指数大于1时，表明就业市场中劳动力需求多于市场劳动力供给，就业市场景气程度高。

2015年一季度以来的五个季度，CIER指数除去年第四季因传统招聘旺季而出现季节性反弹外，至今年一季度均呈逐步下降趋势，今年二季度该指数由第一季的1.71反弹至1.93。

从各个行业的CIER指数来看，互联网/电子商务、基金/证券/期货/投资、交通/运输、保险、农/林/牧/渔以及中介服务等行业的就业景气指数相对较高。其中后三项是因传统就业观念影响，虽然有较为旺盛的人才需求，但对白领的吸引力较小，因此就业景气指数较高。

互联网/电子商务、基金/证券/期货/投资、交通/运输等行业受到新经济的推动作用最大，在政策和市场的双重推动下发展非常迅速，展现了良好的就业形势。

报告称，2009年前后，以电子商务和共享经济为典型代表的新经济在中国迅猛发展，随后互联网/电子商务、基金/证券/期货/投资、交通/运输、酒店/餐饮、IT服务、医疗/护理/美容/保健等行业中的新经济部分经历了从起步发展到逐渐成熟的转变，对人才的需求也不断增加。

互联网/电子商务的CIER指数在所有行业中位列第一，为11.47，二季度该行业的在线职业位同比增幅最高，达49%。而金融行业整体亦呈现良好的就业形势，其中银行行业的招聘需求同比增加了48%，基金/证券/期货/投资行业的招聘需求同比增加了30%。

2016年第二季度就业景气指数最低的行业主要有能源/矿产/采掘/冶炼、电气/电力/水利、检验/检测/认证、环保、石油/石化/化工等行业。在传统经济持续下滑以及企业改革转型的背景下，上述行业的人才招聘需求没有出现明显增加，从而导致就业竞争压力不断加大，形成了就业景气指数偏低的结果。（完）