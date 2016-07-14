中国计划“十三五”城镇登记失业率控制在5%以内--人社部

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月14日 - 中国人力资源社会保障部周四发布其“十三五”（2016-2020年）规划，目标“十三五”期间实现城镇新增就业5,000万人以上，城镇登记失业率控制在5%以内。
中国2015年城镇登记失业率为4.05%。
人社部还表示，十三五期间，推动形成合理有序的工资收入分配格局。企业、机关事业单位工资决定和正常增长机制进一步完善。企业工资分配宏观调控体系更加健全。机关事业单位工资结构更加优化。工资收入稳步提高，工资收入分配秩序更加规范、差距逐步缩小。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。