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中国财经 | 2016年 7月 14日 星期四 16:48 BJT

中国计划“十三五”城镇登记失业率控制在5%以内--人社部

路透北京7月14日 - 中国人力资源社会保障部周四发布其“十三五”（2016-2020年）规划，目标“十三五”期间实现城镇新增就业5,000万人以上，城镇登记失业率控制在5%以内。

中国2015年城镇登记失业率为4.05%。

人社部还表示，十三五期间，推动形成合理有序的工资收入分配格局。企业、机关事业单位工资决定和正常增长机制进一步完善。企业工资分配宏观调控体系更加健全。机关事业单位工资结构更加优化。工资收入稳步提高，工资收入分配秩序更加规范、差距逐步缩小。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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