中国二季度末城镇登记失业率4.05% 1-6月新增就业717万人--人社部

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京7月8日 - 中国人力资源和社会保障部周五称，中国失业率保持在较低水平，二季度末全国城镇登记失业率为4.05%。今年1-6月城镇新增就业人数717万人，完成全年目标任务的71.7%，快于时序进度。
人社部新闻稿指出，前5个月31个大城市城镇调查失业率保持在5.1%左右。
人社部100个城市人力资源市场供求分析显示，二季度市场求人倍率（市场招聘岗位数与求职人数的比率）为1.05，反映出市场招聘岗位数仍大于求职人数，但略低于一季度的1.07%。
“密切关注经济和就业形势的变化，加强对重点地区的形势监测，制定应对规模性失业风险预案和储备政策，努力防范各类风险，维护就业大局稳定。”新闻稿称。
新闻稿并称，重点群体就业较为平稳，2016届高校毕业生签约率保持稳定，企业岗位流失放缓。
中国一季度末全国城镇登记失业率为4.04%。（完）
(发稿 沈燕；撰写 李文科； 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。