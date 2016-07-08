中国二季度末城镇登记失业率4.05% 1-6月新增就业717万人--人社部

路透北京7月8日 - 中国人力资源和社会保障部周五称，中国失业率保持在较低水平，二季度末全国城镇登记失业率为4.05%。今年1-6月城镇新增就业人数717万人，完成全年目标任务的71.7%，快于时序进度。

人社部新闻稿指出，前5个月31个大城市城镇调查失业率保持在5.1%左右。

人社部100个城市人力资源市场供求分析显示，二季度市场求人倍率（市场招聘岗位数与求职人数的比率）为1.05，反映出市场招聘岗位数仍大于求职人数，但略低于一季度的1.07%。

“密切关注经济和就业形势的变化，加强对重点地区的形势监测，制定应对规模性失业风险预案和储备政策，努力防范各类风险，维护就业大局稳定。”新闻稿称。

新闻稿并称，重点群体就业较为平稳，2016届高校毕业生签约率保持稳定，企业岗位流失放缓。

中国一季度末全国城镇登记失业率为4.04%。（完）