版本:
中国
中国财经 | 2016年 10月 25日 星期二 10:54 BJT

中国人社部称三季度末登记失业率4.04% 提前完成全年新增就业目标

路透北京10月25日 - 中国人力资源社会保障部周二表示，1-9月，全国城镇新增就业1,067万人，提前完成了全年1,000万人的目标任务。三季度末，全国城镇登记失业率为4.04%，低于4.5%的年度调控目标。

人社部发言人李忠在发布会上称，前九个月，城镇失业人员再就业426万人。就业困难人员实现就业125万人，完成全年120万人的目标任务。

统计局此前公布，中国9月31个大城市调查失业率低于5%。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐