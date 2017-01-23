中国2016年末城镇登记失业率4.02% 今年就业总量压力依然较大--人社部

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
他在人社部新闻发布会上称，2016年，全国城镇新增就业1,314万人，城镇失业人员再就业554万人，就业困难人员实现就业169万人，超额完成全年目标任务。
“今年的就业形势仍然还是很严峻。加上国际形势复杂多变，国内经济下行压力在持续加大，结构调整深入推进，今年就业工作任务依然繁重艰巨。”卢爱红称。
从总量上看。2012年以来，中国劳动年龄人口呈现总量持续下降的趋势，但是由于受教育等因素的影响，劳动者进入劳动力市场存在滞后期，所以目前城镇新增劳动力仍然处于高位，农业转移劳动力仍然保持一定的规模，今年就业总量的压力依然比较大。
从结构上看，就业结构性矛盾更加突出，这也是这些年来非常明显的趋势和特点，体现在招工难和就业难的情况并存，有一些企业很难招到技能人才、高层次人才，也有些劳动者很难实现稳定就业。
同时，还有一个新的特点，区域、行业、企业就业情况的分化趋势也在凸显，结构性和摩擦性失业增多，特别是这两年过剩产能加速出清，职工安置的任务非常繁重，今年的就业形势仍然还是很严峻。
卢爱红指出，2017年会继续完善落实稳定和扩大就业的政策。通过产业、财税、金融、贸易等一揽子政策协同配合，推动经济增长带动就业，扶持新就业形态发展，不断拓展就业新空间。
据其介绍，2016年社会保险覆盖范围持续扩大，截至2016年底，基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险参保人数分别达到8.9亿人、7.5亿人、1.8亿人、2.2亿人、1.8亿人；五项基金总收入为5.3万亿元人民币，同比增长14.7%，总支出为4.7万亿元，同比增长19.3%。
他表示，下一步会继续完善社会保障制度，出台实施完善基本养老保险制度总体方案，出台实施企业年金办法，深入推进机关事业单位养老保险制度改革。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。