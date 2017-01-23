中国2016年末城镇登记失业率4.02% 今年就业总量压力依然较大--人社部

路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。

他在人社部新闻发布会上称，2016年，全国城镇新增就业1,314万人，城镇失业人员再就业554万人，就业困难人员实现就业169万人，超额完成全年目标任务。

“今年的就业形势仍然还是很严峻。加上国际形势复杂多变，国内经济下行压力在持续加大，结构调整深入推进，今年就业工作任务依然繁重艰巨。”卢爱红称。

从总量上看。2012年以来，中国劳动年龄人口呈现总量持续下降的趋势，但是由于受教育等因素的影响，劳动者进入劳动力市场存在滞后期，所以目前城镇新增劳动力仍然处于高位，农业转移劳动力仍然保持一定的规模，今年就业总量的压力依然比较大。

从结构上看，就业结构性矛盾更加突出，这也是这些年来非常明显的趋势和特点，体现在招工难和就业难的情况并存，有一些企业很难招到技能人才、高层次人才，也有些劳动者很难实现稳定就业。

同时，还有一个新的特点，区域、行业、企业就业情况的分化趋势也在凸显，结构性和摩擦性失业增多，特别是这两年过剩产能加速出清，职工安置的任务非常繁重，今年的就业形势仍然还是很严峻。

卢爱红指出，2017年会继续完善落实稳定和扩大就业的政策。通过产业、财税、金融、贸易等一揽子政策协同配合，推动经济增长带动就业，扶持新就业形态发展，不断拓展就业新空间。

据其介绍，2016年社会保险覆盖范围持续扩大，截至2016年底，基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险参保人数分别达到8.9亿人、7.5亿人、1.8亿人、2.2亿人、1.8亿人；五项基金总收入为5.3万亿元人民币，同比增长14.7%，总支出为4.7万亿元，同比增长19.3%。

他表示，下一步会继续完善社会保障制度，出台实施完善基本养老保险制度总体方案，出台实施企业年金办法，深入推进机关事业单位养老保险制度改革。（完）