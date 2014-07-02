商务部有条件批准科力远和丰田等设车用镍氢电池合营企业

路透北京7月2日 - 中国商务部周三表示，科力远(600478.SS)、丰田中国、PEVE、新中源、丰田通商成立合营企业“科力美”，可能会对全球车用镍氢电池市场和中国混合动力汽车市场产生排除、限制竞争的效果，决定附加限制性条件批准此项集中。

刊登在商务部网站的公告称，科力美应当遵循公平、合理、无歧视原则，向第三方广泛销售其产品；在市场有相应需求的情况下，其应该在投产后三年内实现产品的对外销售。此外，科力美应在设立后每年向商务部书面报告履行上述义务情况，并应制定履行上述义务的操作方案，经商务部批准后执行。

“车用镍氢电池市场为高度集中市场，此次交易后市场竞争受到削弱。同时，交易后丰田对混合动力汽车产业链的控制力进一步加强，可能对中国混合动力汽车企业产生封锁效应。”公告称。

科力远、丰田中国、PEVE、新中源和丰田通商拟在江苏设立名为“科力美”的合营企业，各方相对应的股权比例分别为40%、5%、41%、10%和4%，计划于2016年正式投产，将利用PEVE的相关技术和专利从事车用镍氢电池模块和电池组的生产，并销售给新中源丰田汽车能源系统有限公司。

今年3月4日，商务部对此项经营者集中申报予以立案并开始初步审查。4月3日，商务部决定对此项经营者集中实施进一步审查，截止日期为7月2日。

商务部称，本决定自公告之日起生效。如相关市场竞争状况发生变化，此次经营者集中交易企业可以向商务部提出解除履行决定中规定义务的申请，商务部将根据实际情况作出是否解除的决定。

中国上市公司科力远主要业务为储能材料、蓄电池、电动汽车能量包及其延伸产品的研发、生产和销售。丰田中国为全球最大汽车制造商丰田(7203.T)的全资子公司。

PEVE是丰田及本田混合动力汽车用镍氢电池组的供应商，由丰田和松下(6752.T)合营，丰田持有其80.5%的股份。新中源和丰田通商为本案的共同出资方，对拟设立合营企业没有控制权。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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