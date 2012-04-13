在华合资券商今年来所承销股权融资额同比锐减75%--汤森路透

路透北京4月13日电---新闻和金融数据提供商--汤森路透集团(TRI.TO)(TRI.N)最新报告显示,在A股市场低迷的情况下,今年以来,其统计的十家在华合资券商承销的股权融资金额同比锐减近75%,仅15亿美元,远逊於去年同期59亿美元水平.

报告显示,期内整体A股市场股权融资额达102亿美元,其中合资券商占整体A股市场融资额的15%.

瑞银证券(UBS Securities)维持在华合资承销商的榜首位置,今年在A股市场承销的股权融资金额达5.96亿美元.

目前中国已有多家中外合资券商,其中包括高盛高华、财富里昂、摩根士丹利华鑫、中德证券等.

作为全球增长最快,亦是全球第二大经济体,根据汤森路透此前数据显示,截止去年12月19日,包括IPO(首次公开发行)、增资发行和可转换债券在内,当年中国企业在国内市场的股权融资金额约683亿美元.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴

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