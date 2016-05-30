独家：中国和日本买家踊跃竞购美国CIT的飞机租赁资产--消息

路透新加坡/香港5月30日 - 据熟悉情况的消息人士称，美国贷款机构CIT Group (CIT.N)启动了旗下飞机租赁资产的出售，已邀请十多家实体考虑参与竞购，包括中国海航集团、中国工商银行(601398.SS)旗下工银租赁和日本欧力士(Orix Corp.) (8591.T)等。

消息人士说，CIT出售商业飞机子公司或许可获得30-40亿美元资金，Century Tokyo Leasing (8439.T)、中国主权财富基金中投公司、国银租赁(CDB Leasing)以及一些全球退休基金和保险商也受邀参与竞购。

中国和日本竞购者的阵容强大，凸显出亚洲资金宽裕的租赁公司正变得越来越重要。这些租赁公司正在向飞机租赁行业投入数以十亿美元计的资金。该行业能提供稳定和长期的美元营收。该交易也表明全球航空业的重心正在向被视为增长引擎的亚洲转移。

消息人士称，针对CIT租赁业务的首轮竞标定于6月份进行。由于信息尚未公开，消息人士拒绝具名。CIT Commercial Air拥有、融资并管理超过350架飞机，总资产价值约110亿美元。

CIT在全球租赁企业中排名前十强。该公司之前就曾表示，正在寻求年底前出售或剥离旗下Commercial Air部门，将重点聚焦国内银行业务。“对于价格或(竞标)过程中的参与者，我们不做评论，”CIT发言人在被问及招标事宜时表示。

中国海航集团一位发言人称，公司并不知晓潜在竞标事宜。而欧力士、Century Tokyo Leasing和工银租赁则拒绝置评。中投公司未做评论。另外记者未能联系到国银租赁予以置评。(完)