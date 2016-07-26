中国对日本制电工钢课征反倾销税 日本业者大喊不公

路透东京7月25日 - 日本铁钢连盟会长进腾孝生周一表示，中国决定对日本电工钢制品课征反倾销税是不公平的，令人感到遗憾。

他在一场记者会上表示，“日本已经提出解释，称日本的电工钢产品出口并未对当地产业造成伤害，但中国并不采纳我们的说法。”

中国商务部周六发布终裁公告，裁定原产于日本、韩国和欧盟的进口取向电工钢产品存在倾销，决定自2016年7月23日起，对原产于上述国家和地区的进口取向电工钢产品征收反倾销税，税率为37.3%-46.3%，实施期限为五年。

“中国国内取向电工钢产业受到了实质损害，并且倾销与实质损害之间存在因果关系。”周日刊登在商务部网站的新闻稿称。

同时身为新日铁住金社长的进腾孝生表示，日本钢铁产业将会详细研究中国的决定，并依此决定采取适当行动。

韩国浦项钢铁(005490.KS)发言人对于中国最新行动的回应是，“我们将会寻求各种管道让中国决策对我们业务影响极小化。”

但他拒绝评论反倾销税的规模以及影响业务程度。(完)