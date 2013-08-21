摩根大通聘律所回应SEC调查--FT

东芝称申请破产的西屋电气截止去年底共有98亿美元债务
路透东京3月29日 - 日本东芝周三表示，旗下美国西屋电气截至12月底共有负债98亿美元，该业务已根据美国破产法第11章申请破产保护。
路透8月20日 - 金融时报（FT）引述知情人士的话称，摩根大通(JPM.N)(JPM.N)已聘请纽约宝维斯律师事务所（Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison），调查关于其在香港分行的招聘情况。
报道称，宝维斯律师事务所将回应美国证券交易委员会（SEC）的询问，主要是关于摩根大通香港分行是否通过雇用中国官员的子女，来争取承销业务以及其他合同。
因时差关系，暂时未能联系到宝维斯律师事务所置评。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透东京3月29日 - 日本东芝周三表示，旗下美国西屋电气截至12月底共有负债98亿美元，该业务已根据美国破产法第11章申请破产保护。
路透首尔3月29日 - 韩国每日经济新闻援引未具名消息人士报导称，韩国芯片制造商SK海力士牵头的一个财团，已对东芝旗下记忆体芯片业务的多数权益提出逾90亿美元的收购报价。
路透东京3月29日 - 监管文件周三显示，东芝旗下核业务西屋电气在纽约南区根据美国破产法第11章申请破产保护，此前面临数以十亿美元计的费用超支，以及美国电力项目长达数年时间的拖延。(完)