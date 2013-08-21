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国际财经 | 2013年 8月 21日 星期三 10:19 BJT

摩根大通聘律所回应SEC调查--FT

路透8月20日 - 金融时报（FT）引述知情人士的话称，摩根大通(JPM.N)(JPM.N)已聘请纽约宝维斯律师事务所（Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison），调查关于其在香港分行的招聘情况。

报道称，宝维斯律师事务所将回应美国证券交易委员会（SEC）的询问，主要是关于摩根大通香港分行是否通过雇用中国官员的子女，来争取承销业务以及其他合同。

因时差关系，暂时未能联系到宝维斯律师事务所置评。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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