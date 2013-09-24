媒体报道促使中国紧急调查果汁原料

路透上海9月24日 - 中国食品安全监管部门对本土果汁生产商发起调查。此前有媒体报道称，果汁生产厂家用腐烂变质的水果生产果汁。该调查涉及中国业界领头羊汇源果汁(1886.HK)旗下两家公司。

《21世纪经济报道》周一报道称，中国多个省份的农民将腐烂变质的水果卖给分销商，随即罐头厂家和果汁生产商出于压低成本的考虑再从分销商手中买入这些水果。

中国食品药品监督管理总局(CFDA)网站周二发表的声明称：“国家食品药品监督管理总局高度重视，紧急部署安徽、江苏、山东等地食品安全监管部门立即开展调查。”

食品安全在中国是一个严肃的话题。在中国，从三聚氰胺奶粉到地沟油，各种食品安全丑闻已经让消费者变得小心谨慎。皮尤研究中心（Pew Research）最近发布的报告称，有近四成的中国人认为，食品安全是个“很大的问题”。

汇源果汁在其官网发表声明称，经核查，该公司不存在使用变质水果加工果汁的情况。

经初步调查，山东汇源食品饮料有限公司自2012年12月以来一直未生产果汁。

CFDA表示，经初步调查，山东汇源食品饮料有限公司自2012年12月以来一直未生产果汁。徐州安德利果蔬汁有限公司当日未生产，现场未发现原料水果。安徽砀山海升果业有限责任公司、北京汇源集团皖北果业有限公司现场未发现有腐烂水果存货。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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