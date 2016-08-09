中国7月广义乘用车销量同比增长23.3% 基数较低是主因--乘联会

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透北京8月9日 - 中国乘用车市场信息联席会周二发布报告称，中国7月广义乘用车销量同比增长23.3%，7月零售同比增速也达到26%。1-7月广义乘用车销量同比增长11.1%。
该会网站刊登新闻稿称，7月乘用车市场零售客克服了工作日少和洪涝的天灾因素，而去年7月股灾下车市走弱导致的超低基数是更关键的增量因素。而8月是下半年车市的秋季启动期，随着新学年开学和暂住证等干扰影响消退，可以预期8月车市零售实现20%以上的较高增速。
另外，7月系能源乘用车销量2.95万台，继续保持160%以上的较强走势，其中A级电动车在北京需求的拉动下持续表现较强。(完)
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(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。