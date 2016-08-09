中国7月广义乘用车销量同比增长23.3% 基数较低是主因--乘联会

该会网站刊登新闻稿称，7月乘用车市场零售客克服了工作日少和洪涝的天灾因素，而去年7月股灾下车市走弱导致的超低基数是更关键的增量因素。而8月是下半年车市的秋季启动期，随着新学年开学和暂住证等干扰影响消退，可以预期8月车市零售实现20%以上的较高增速。