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中国财经 | 2016年 8月 9日 星期二 13:19 BJT

中国7月广义乘用车销量同比增长23.3% 基数较低是主因--乘联会

路透北京8月9日 - 中国乘用车市场信息联席会周二发布报告称，中国7月广义乘用车销量同比增长23.3%，7月零售同比增速也达到26%。1-7月广义乘用车销量同比增长11.1%。

该会网站刊登新闻稿称，7月乘用车市场零售客克服了工作日少和洪涝的天灾因素，而去年7月股灾下车市走弱导致的超低基数是更关键的增量因素。而8月是下半年车市的秋季启动期，随着新学年开学和暂住证等干扰影响消退，可以预期8月车市零售实现20%以上的较高增速。

另外，7月系能源乘用车销量2.95万台，继续保持160%以上的较强走势，其中A级电动车在北京需求的拉动下持续表现较强。(完)

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(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)

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