中国7月财新制造业PMI升至17个月新高50.6 经济显现企稳迹象

路透北京8月1日 - 受产出和新业务增长带动，中国7月制造业PMI强劲回升，17个月来首次来到扩张区间。在利好政策刺激下，中国经济显现企稳迹象。

财新/Markit周一联合公布，中国7月制造业采购经理人指数(PMI)自上月的48.6大幅上升至50.6，创下2015年2月来最高。

Markit提供的新闻稿显示，产出、新订单、库存等主要指数均回升至50上方的扩张区间；产出指数自上月的48.1劲升4个点至52.1，创两年新高，也是四个月来首次扩张。

“数据显示，随着积极财政政策的逐步实施，中国经济开始出现企稳迹象，” 财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示，“但经济增长压力仍然存在，还需继续通过财政和货币政策给予支持。”

Markit提供的新闻稿显示，新订单指数升至17个月高点，且为三个月来首度扩张；受访者称新产品入市、营销策略改进有助于促进新业务增长。7月新订单增加主要源于国内需求的增长，新出口订单指数仍在收缩区间，不过也创下了八个月高位。

尽管新订单明显增长，制造业者继续在7月压缩用工，受访者称，裁员主要是为了缩减成本提高效率。7月就业指数环比略有改善，为五个月新高，但该指数已经连续两年半持续处在50下方的收缩区间。

库存指数大幅升至50上方,也显示制造业生产积极扩张。采购库存指数13个月来首次扩张，且创下2010年2月以来最高位；产成品库存也升至六个月高点。

价格方面，7月投入和产出价格指数均上行，在50上方，其中投入价格指数为2013年9月以来的次高，受访厂商表示原材料（特别是金属）价格上涨导致成本上升。

最近召开的中央政治局会议提出，中国经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视的风险隐患。下半年要坚持适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，注重相机、灵活调控，把握好重点、节奏、力度，为供给侧结构性改革营造良好宏观环境。

中国财新传媒去年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）