中国7月CPI创二年半低点 PPI跌幅扩大生产领域低迷难改

焦点：中国债市大门又打开一点 但外资还是不太敢进
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* 7月CPI同比上涨1.8%,为2010年1月以来最低
* 7月PPI同比下降2.9%,跌幅继续扩大
* 物价回落为政策调控预留空间,工业品生产领域低迷持续
路透北京8月9日电---中国周四公布的7月CPI同比涨幅如期继续回落,并创二年半低点,显示物价调控持续向政府目标迈进,同时为未来政策调控预留更多空间.
不过,当月PPI同比跌幅持续扩大,表明企业去库存压力仍大,上游工业品生产领域需求不旺,中国经济并未摆脱下行通道,亦料促使政策预调微调力度加大,包括加快存准调降步伐等.
"7月的数据在意料之中,说明中国物价调控仍然是有成效的,不过PPI的持续下跌显示工业品生产领域仍较低迷."中国国家信息中心高级经济师祁京梅称.
国家统计局周四公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,略高於路透调查中值1.7%,但为2010年1月以来最低.当月CPI环比则上涨0.1%.
当月工业生产者价格指数(PPI)同比降2.9%,PPI环比下降0.8%,路透调查中值为下降2.5%,6月为下降2.1%.
**数据意料中,摆脱下行通道政策仍需加力**
祁京梅表示,7月CPI的回落在预料之中,因食品价格一直控制得比较好,翘尾因素影响也在降低,预计三季度CPI涨幅也会维持在1.8%左右,这也给宏观调控提供了空间和机会.
数据显示,7月CPI中的食品价格同比上涨2.4%,而6月该数据为上涨3.8%.
中信建投宏观经济分析师胡艳妮也认为,CPI数据基本符合预期,当月食品价格同比上涨主要受下半月天气影响有关.7月CPI预计会是全年的底部,8月可能会涨得慢一点,但四季度会涨得快一些.
不过,PPI跌幅持续扩大备受关注.祁京梅认为,PPI持续下跌,且幅度不小,一方面与企业去库存化有关,这也是三四季度工业企业面临的主要压力,同时也反映出工业品生产领域需求不旺,结合近期公布的发电量、钢铁产量、PMI等一系列数据看,生产领域的工业状况仍旧低迷.
她预计,三季度中国经济的反弹也是温和反弹,GDP增幅预计在7.8%,仍在8%以下.
而另一名不愿具名的经济学家认为,通胀压力的减轻为政策加大预调微调力度预留了空间,从PPI持续的回落看,中国经济并未摆脱下行通道,上游工业品生产领域需求依旧疲弱,政策微调微调力度应该加大,包括尽快调降存款准备金率等.
此外,结构性减税应落在实处,让企业切切实实感受到结构型减税的好处,"不应只停留在口头上,或者只是上面喊减,企业却感受不到."他称.(完)
--发稿 沈燕; 审校 曾祥进
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