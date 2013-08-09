分析师看中国7月CPI数据（更新版）

路透北京8月9日 - 中国国家统计局周五公布，7月CPI同比上涨2.7%，PPI下降2.3%。路透预估中值分别为上涨2.8%和下跌2.2%。分析师认为，CPI显示出通胀问题仍可控，而PPI如期继续回升，未来料将持续向好趋势。

统计局数据并显示，7月CPI环比上涨0.1%，PPI环比下降0.3%；在CPI主要分项中，食品价格同比上涨5.0%，非食品价格上涨1.6%。

主要数据:

--居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%(路透调查中值为2.8%)

--工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌2.3%(路透调查中值为下跌2.2%)

--CPI环比上涨0.1%，PPI环比下降0.3%

--CPI中食品价格同比上涨5.0%，非食品价格上涨1.6%

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以下为市场人士的评论:

--澳新银行(ANZ)大中华区首席经济师 刘利刚：

7月中国通胀持稳在2.7%，我们认为今年可能已经见顶。

PPI大幅反弹，但连续第17个月为负值，这暗示需求仍然疲软。只要PPI通胀率为负值，对消费者物价指数(CPI)就几乎没有传递效应。

我们认为央行早就应该下调指标利率。实际上，货币政策调整拖延越久，对下半年要实施的“微刺激”货币政策效果打的折扣也越大，这又使政府面临不能实现7.5%增长目标的风险。

--安信证券高级宏观分析师 尤宏业：

在经济弱的时候大家都不太担心通胀超预期。一旦经济强，通胀上去了就会price in整个市场，整个金融机构的预期里面。现在是个关键点。

短期趋近3.5%可能性不大，但是慢慢逼近3%的可能性却非常大。而且猪肉、蔬菜慢慢往上带动0.2、0.3，甚至0.5个百分点都不能说是奇怪。农产品市场上一些品种是有周期性上涨压力的。

短期来看，目前的经济形势已经转向乐观了，起点也许就是7月中上旬。从政策的微调到基本面的稳定，到全球的添油加醋，这次乐观也许还能延续一段时间。但不一定是趋势性的，还要看。

--海通证券首席宏观债券研究员 姜超：

7月CPI略低于我们2.8%的预期，食品价格环比稳定，其中各类价格涨跌互现，而7月下旬以来猪菜价持续反弹，但考虑到基数效应，预测8月CPI仍将稳定在2.7%.

7月PPI同比下降2.3%低于预期，但环比降幅收窄，预测8月PPI环比上涨0.2%，同比回升至-1.6%。

预计未来通胀仍将维持在3％以内温和区间，而PPI仍难转正，物价对政策影响中性，难松难紧。

--国泰君安宏观分析师 汪进：

通胀压力不大，和预期基本相符，食品价格略有回升但整体压力还不是很大。

短期经济像6月那样快速下滑的趋势可能有所减弱，但整体还是一个弱势的位置运行，因为7月回升也和6月基数比较低有关，很难说经济会持续回升，我们是不这么看的，GDP增速还会回落，尚未到真正企稳回升的地步。

经济还是会在低位运行，政策（放宽）的力度可能会低于预期，调结构还会延续。当然，政府提出稳增长举措还是会推进，这是经济维稳的一个基础。

--广发银行高级交易员 颜岩：

CPI略低于市场预期，主要因为食品价格环比涨幅较小。我们认为零售价格与批发价格间存在滞后，农业部和商务部的数据显示7月中旬以来食用农产品价格涨幅较大，传导至8月份将推动CPI环比走高。PPI还是颓势，需求不足和经济增长方式改革过程中，上游产品仍将承受价格低迷的压力。

肉类价格淡季上涨，高温影响蔬菜供给，这些因素都会推动未来CPI走高。因此下半年的通胀水平很可能比预期的高，央行的宽松刺激政策难有大的期待，更多是产业上的政策调整。债市和IRS对数据的反应不大，债券长端利率略有下行，而IRS则主要受到回购定盘价的影响。目前基本面数据对市场影响有限，除非出现超预期的数据。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

虽然CPI和PPI均较预期略低，但CPI中主要是食品价格拉动，考虑到国际农产品获得丰收，估计食品价格上涨的因素不会影响太长时间，而加上翘尾因素，下个月的CPI料会显着回落。PPI的环比降幅亦大幅收窄，显示国内需求在回升。

数据显示经济出现明显的触底信号。无论是从生产资料价格、进出口数据、发电量、货运、汽车等行业状况等都出现比较明显的触底信号，这与近期的稳增长的弱刺激有关系，国务院已经连续七周持续出台稳增长政策举措，下一步这些政策措施将进一步落实，效果将持续释放。

虽然目前来看，经济出现底部企稳的信号，经济在7-7.5%的可能性比较大了，但复苏的难度仍然相当大，其中，问题比较大的还是资金价格偏高，6个月的票据贴现利率比较高，显示企业日常经营的资金压力大。

--中国国际经济交流中心研究员王军：

应该说7月CPI的数据基本符合预期甚至略比预期低，因为受天气炎热因素影响，蔬菜和猪肉价格有所回升，食品价格有所上涨，此前预期CPI涨幅可能会超过6月，但目前看涨幅与6月持平。

结合此前公布的外贸数据，进口增幅明显扩大，且7月份以来不断出台稳增长的政策，包括稳定外贸稳定投资等，这些预调微调的举措对经济企稳有明显作用，预计三季度经济会企稳回升，全年来看通胀压力并不大，市场的悲观情绪也渐渐有所改善。

--中银国际研究部宏观经济小组 叶丙南：

CPI总体符合预期。7、8两个月本身也是一个季节性环比增幅比较低的时节，9月份可能会明显起来一些。CPI同时面临上涨和抑制上涨两方面的压力，四季度间CPI涨幅预计还是会有所扩大，但应该不会超过3.5%，全年在2.7-2.8%的样子。

CPI的组分差异比较大，部分食品，像蔬菜和部分肉类前期下跌厉害一些，对于供应是一个打击，进入9月份需求恢复旺盛，部分食品价格会有明显的上涨；同时资源价格改革导致的价格上涨有一定传导时滞，后期也会推动CPI向上。不过由于PPI持续负增长导致工业商品价格下降，整体消费需求也偏弱，都会进一步影响耐用消费品的价格，像二三季度间服装、家电等环比跌幅都要比往年大很多。

PPI自今年3月以来跌幅持续超过预期，一方面反映制造业、采矿业产能过剩和通缩，另一方面可能也和国际上的能源革命有关系，尤其是美国页岩气的成本很低，对于国内的煤炭一类传统能源价格打击较为明显。而近几月煤炭进口增速还是很快，在产能过剩的情况下加剧了工业领域的通缩。预计同比下跌的趋势还会延续到明年一季度。不过受翘尾因素减小影响，负的幅度后期会明显收窄。

--浙商证券宏观分析师 郭磊：

通胀数据比较好。PPI如期继续回升，进一步确认了5月PPI的底部位置；我们一再提示从周期角度看PPI底是一个非常重要的指标：PPI底略领先于库存周期底，基本平行于资本市场底。PPI的见底回升意味着工业基本的改善。

而CPI也没有出现市场所担心的超预期的情况。实际上，如果CPI到3%以上，所有的基本面利好可能都会被掩盖，通胀担忧将会极大地增加风险溢价。但好在这种情况并没有发生，CPI落在了市场一致预期之内。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

虽然国内价格暂时处于高位，但由于国际环境整体上处于通缩压力阶段，因此国内价格压力不会长期持续。

国内价格水平持续上涨主要是受当期短期性天气因素的影响。食品在CPI构成中的高比重决定了中国CPI具有较高的波动性。由于粮食等商品的国家间差异较大，因此价格主要受国内形势影响。当前国际粮食价格持续下降，故国内价格水平持续失控也不太可能。联合国粮农组织周四表示，受国际市场谷物﹑白糖和棕榈油价格下跌影响，7月份全球食品价格连续第三个月环比下降，降幅2%。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

符合预期，今年通胀不会是大问题，但也要注意非经济基本面导致的波动，比如生猪价格上涨、去年同期的基数偏低、秋冬季节食品价格走高。

PPI预计跌幅有所收窄，一是去年基数原因，二是7月后有些迷你型稳增长政策出台。

**相关背景**

--中共中央政治局7月底会议称，下半年中国经济仍将保持总体平稳发展态势，在政策上将坚持宏观经济政策连续性、稳定性，提高针对性、协调性，根据经济形势变化，适时适度进行预调和微调。

--国家发改委表示，下半年将坚持保持价格总水平基本稳定不放松，管理好通胀预期，确保实现全年预期调控目标；此外还要完善资源环境价格形成机制为重点，着力理顺比价关系。

--国家发改委表示，在宏观调控政策基本稳定的情况下，经过努力，预计大部分地区可以实现年初预定的增长目标。

--国家信息中心最新报告预测，城乡居民收入增速下滑将不利于消费稳定增长，但政策助力有望形成新的消费增长引擎。预计全年社会消费品零售总额名义增长13%，实际增长速度略低于上年水平。

--国家发改委宏观研究院副院长马晓河预计，随着中国政府近期出台的各项稳增长举措，包括加大对基础设施领域投资、实行结构性减税等，中国经济有望在三季度末或四季度初见底企稳，而实现全年GDP增长7.5%的目标问题不大。（完）

(发稿 北京中文部; 审校 曾祥进)

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