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中国财经 | 2016年 8月 9日 星期二 09:44 BJT

中国7月CPI同比上涨1.8% PPI同比下降1.7%--国家统计局

路透北京8月9日 - 中国国家统计局周二公布，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，与路透调查预估中值一致。

统计局数据并显示，7月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.7%，优于路透调查预估中值的下跌2.0%。

7月CPI环比上涨0.2%，高于路透调查预估中值0.1%，PPI环比涨0.2%。7月CPI中的食品价格同比上涨3.3%，非食品价格同比上涨1.4%。

以下为7月数据详情（同比%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 1.8 1.8 1.9 1.6~2.5 1.6

工业生产者出厂价格指数(PPI) -1.7 -2.0 -2.6 -2.4~-1.6 -5.4

（完）

(发稿 李子木/宿泱韫；审校 杨淑祯)

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