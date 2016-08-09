中国7月CPI同比上涨1.8% PPI同比下降1.7%--国家统计局

2016年中国全社会用电量同比增5% 其中第二产业用电量仅增2.9%（更新版）
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透北京8月9日 - 中国国家统计局周二公布，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，与路透调查预估中值一致。
统计局数据并显示，7月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.7%，优于路透调查预估中值的下跌2.0%。
7月CPI环比上涨0.2%，高于路透调查预估中值0.1%，PPI环比涨0.2%。7月CPI中的食品价格同比上涨3.3%，非食品价格同比上涨1.4%。
以下为7月数据详情（同比%）：
实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期
居民消费价格指数(CPI) 1.8 1.8 1.9 1.6~2.5 1.6
工业生产者出厂价格指数(PPI) -1.7 -2.0 -2.6 -2.4~-1.6 -5.4
（完）
(发稿 李子木/宿泱韫；审校 杨淑祯)
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。