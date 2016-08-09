中国7月CPI涨幅回落PPI跌幅收窄 年内通胀温和但货币政策难松（更新版）

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路透北京8月9日 - 中国7月物价数据续呈CPI涨幅回落、PPI跌幅收窄趋势，食品价格上涨动力减弱将CPI推至半年新低，而大宗商品价格回升带动PPI降幅创下近两年来最小，预计下半年物价仍保持温和水准。

通胀回落虽为政策宽松提供了更多空间，但分析人士多指出，短期汇率、实体经济流动性陷阱等因素还是制约了货币政策，短期降准降息的可能性不大。

“当前猪、菜价格对通胀的推动均减弱，通胀压力短期缓解。”海通证券宏观团队姜超、顾潇啸等在数据公布后点评道，上周央行货政报告特别提到降准对汇率的潜在冲击，且指出要继续实施稳健的货币政策，从量价两个方面保持货币金融环境的稳健和中性适度，意味着短期内货币政策将趋于中性。

中国国家统计局周二公布，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，与路透调查预估中值一致；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.7%，优于路透调查预估中值的下跌2.0%。CPI同比涨幅创下今年1月以来最低，PPI同比降幅则为近两年来最小。

数据并显示，7月CPI环比上涨0.2%，高于路透调查预估中值0.1%，PPI环比涨0.2%。7月CPI中的食品价格同比上涨3.3%，非食品价格同比上涨1.4%。

中国月度CPI和PPI图表 tmsnrt.rs/2avGR79

国家统计局城市司高级统计师余秋梅解读称，7月强降雨气候对部分地区鲜菜价格影响较大；暑期因素导致部分服务价格季节性上涨，受暑期出行人次增多的影响，飞机票和旅行社收费价格环比分别上涨12.1%和6.5%，合计影响CPI环比上涨0.13个百分点。

不过部分鲜活食品价格回落。猪肉价格环比连续上涨三个月后转为下降2.1%，鲜果和蛋价格环比继续下降，降幅分别为1.9%和1.5%，上述三项合计影响CPI环比下降0.10个百分点。

PPI方面，7月环比由上月下降0.2%转为上涨0.2%，这主要是部分工业行业价格由降转升，以及部分工业行业价格涨幅扩大。

“从CPI来看通胀高峰期已过，猪肉价格7月见顶后回落，蔬菜受洪灾影响不大，下半年通胀压力缓解，预计在2%左右。”华宝信托宏观分析师聂文表示。

他进一步称，预计下半年工业品价格继续回升，在-1.5~-1%波动，考虑到房地产投资开始回暖，中央财政加大投入，供给侧改革对钢铁煤炭去产能力度加大，都会对工业有支持，预计工业运行有所改善，下半年经济增速在6.5-6.6%左右。

由于中国通胀数据符合预期，基本对亚洲市场没有造成影响。

**货币政策难松**

不过尽管中国通胀水平整体处于低位，为政策宽松提供了更多空间，但综合汇率、实体经济等多方面因素，短期降准降息的可能性并不大。

“物价虽回落，但货币政策难更松。”光大证券固收团队表示，整体来看，通胀回落为货币政策争取了空间，但货币政策面临的主要矛盾没有改变，汇率以及实体经济的流动性陷阱仍然制约货币政策更为宽松。央行也在二季度报告里降到年内降准降息的可能性较小。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇指出，年内来看，四季度由于基数原因CPI会再度回升到2%以上，PPI年底可能会看到正增长。工业增加值还是会保持在6%以上的稳定增长。

“价格方面比较糟糕的组合是经济下行但价格上涨封杀了宽松政策空间，从目前来看没有这种风险，意味着我们的政策会比以前更主动灵活。”

对于下半年政策核心，华宝信托宏观分析师聂文认为还是配合供给侧改革，总量稳定、精准调控，着力解决资金脱实向虚的问题，货币政策三季度预计还是以公开市场操作投放流动性为主，但由于货币供给短缺还是比较大，同时也存在资金外流的风险，四季度预计降准1-2次。

中共中央政治局会议最新表示，中国经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视的风险隐患，下半年将继续实施积极财政和稳健货币政策，适度扩大总需求，为供给侧结构性改革营造良好宏观环境。

中国央行二季度货币政策执行报告则称，将进一步完善调控模式，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；并指出频繁降准易强化政策放松预期，导致本币贬值压力加大，外汇储备下降。（完）