中国7月工业数据等显示经济仍然在寻底

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
* 7月工业同比增长9.2%,为2009年5月来最低
* 消费同比增长13.1%,为2006年2月以来新低
* 投资同比增长20.4%,略低於预期
* 经济仍在下滑通道中,稳增长政策仍需加码
路透北京8月9日电---中国7月工业同比增速续跌至逾三年新低,亦为连续第四个月维持个位数增长,同时消费增速创逾六年新低.分析人士指出,中国经济仍在下降通道中,不过三季度触底概率较大.
虽然从历史上看,7月份由於天气灾害,高温等因素集中,该月的数据代表性不是很强.但分析师指出,结合上午公布的PPI,发电量,PMI等指标看,前期出台的稳增长举措尚不足以使经济企稳,後续力度应该加大.
"工业生产总体水平景气仍需提升,9.2%是大幅低於预期的.若该态势持续,将不足以维持经济达到7.5%的全年目标.不过这个数据可能强化政府适度宽松的决心,甚至有加强的可能."西南证券首席经济学家王剑辉称
法兴银行中国经济师姚炜亦强调,货币政策方面,还是需要降准,压低银行间的利率,压低债券市场和公司借贷成本.
中国国家统计局公布,7月规模以上工业增加值同比增长9.2%,低於路透调查中值9.8%,为2009年5月以来新低,亦为连续第四个月维持个位数增长;社会消费品零售总额同比增长13.1%,低於路透调查中值13.7%,创2006年2月以来新低,当时亦为9.4%;1-7月固定资产投资同比增长20.4%,低於路透调查中值20.5%.
姚炜称,"我们没有料到的是政府推出的宽松政策,尤其是基建投资的刺激政策还仍然没有反映到实体经济里面."
她并强调,後期能做的就是加大基建的力度,稳投资,因为现在显然还没有企稳.
安信证券宏观分析师称,虽然目前还没有明显的触底反弹的迹象,但中国经济在三季度触底的概率比较大.
国家统计局稍早公布,7月CPI同比上涨1.8%,略高於路透调查中值1.7%,但为2010年1月以来最低;环比则上涨0.1%.当月PPI同比降2.9%,环比下降0.8%;路透调查中值为同比降2.5%,6月时为下降2.1%.
更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)
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--发稿 李文科; 审校 黄凯
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德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
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