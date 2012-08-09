分析师解读中国7月工业、投资及消费数据

焦点：中国债市大门又打开一点 但外资还是不太敢进
路透香港/上海3月1日 - 中国向境外债券投资者开放衍生品市场的举措可能有助于阻击资金外流，但对资本管控的忧虑犹存，令海外投资人保持谨慎。
路透北京8月9日电---中国国家统计局周四公布逊於预期的7月份工业增加值、固定资产投资及社会消费品零售总额数据,显示国内经济寻底过程可能仍未结束,後期或需要加大宽松政策力度.
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主要数据:
--7月社会消费品零售总额同比增长13.1%(路透调查中值为13.7%),上月为13.7%.
--1-7月固定资产投资同比增长20.4%(路透调查中值为20.5%),前6个月为20.4%.
--7月规模以上工业增加值同比增长9.2%(路透调查中值为9.8%),上月为9.5%.
以下为市场人士的评论:
--美银美林驻香港经济学家 陆挺:
市场最关注的是工业增加值数据.我们目前预计年底前还会有两次降息,和三次下调存款准备金率.全年来看,我们认为经济增长不会低於7.5%的政府目标.下半年的经济增长率应该可在7.6%上方.
(工业增加值同比增长)9.2%很可能是底部.出口已经出现过一次放缓,其次,由於信心疲软,目前也有去库存的情况存在.接下来房地产投资可能会进一步放缓,但最大的增长动力还是在於库存.
--IHS GLOBAL INSIGHT驻北京经济学家 ALISTAIR THORNTON:
政府低估了经济放缓的速度,有必要出台更激进的刺激政策.
中国政府已释放出在刺激措施方面采取更激进举措的讯号,通过国家发改委及地方政府层面做出了更多行动.
不过,这些尚未流入实体经济,这也是为何我们看到7月的数据如此疲弱.
政府将在临近季末时努力刺激增长.但很明显,经济复苏面临很大阻力.主要是内部原因,但外部环境显然也起不到任何帮助作用.
--银河证券首席总裁顾问 左小蕾:
工业增速9.2%比上月低一些,但还是高於GDP增速;投资增速持稳,环比还增逾1%.要注意,在整体经济潜在增长率都在向下的大背景下,这些变化都可以说是合理的、是符合经济规律的,那就没有必要危言耸听,去放大负面的影响.
一些数据没有变化,一些在改善，但并没有很大的下滑,基本上是持平的变化,不需要做过多的负面渲染,应该说是在平稳,企稳的过程.就增长数据去说事,就投资数据去说事,这还是一种粗放式的理念.
房地产开发投资增速在下滑,在整体经济向下的大环境也是合理的,是正常的.一个产业正常发展占用的社会资源,应该是个平均水平,过多的占用资源,而市场本身就存在其它问题,那就有很大的问题.
有人担心房地产调控过度,可不管过度不过度,房地产都是应该调整的;即便担心调控过度,也不应该重新又把投资送上去.决策部门要冷静下来,要沉得住气,不能调了又诚惶诚恐.
要找新的经济增长点,促进中小企业增长,扩大民间投资范围;中西部基础设施的有效需求较高,把资源配置到中西部地区;加大对农业水利改善投入,加强对粮食生产的支持等等.
--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:
基本上所有的数据都低於预期.从工业角度看,重工业下滑的负向拉动作用异常明显.我们判断应该属於长周期产能过剩的行业的深度下滑所致,包括煤炭、钢铁、水泥、非金属矿采等.近期继续走低的铁路货运量数据亦可证实这一点.
如果我们把中国经济分为短周期和长周期两个逻辑,短周期是库存和需求驱动,长周期是资本更替及资源重组驱动.前期市场一致预期是长周期会长期处於下滑期,但不会对短周期拖累太严重,短周期的周期性复苏应该是主逻辑.目前来看,这一看法略微乐观.长周期的硬着陆所带来的影响还是超出预期的.
当然,尽管如此,我们仍相信目前大致处於宏观数据的底部区域.随着固定资产投资的企稳回升,後续月份应该能看到工业的环比回升.
--西南证券首席经济学家 王剑辉:
工业生产总体景气水平仍需提升,9.2%的同比增速是大幅低於预期的.若该态势持续,将不足以维持经济达到7.5%的全年目标.不过这个数据可能强化政府适度宽松的决心,甚至有加强的可能.预计8月中国将再度下调一次存款准备金率,然後9月还将有一次降息.
随着前期政策逐步发挥作用,且财政政策将给予更大支持,加上四季度若有减免部分行业企业所得税的政策出台,以帮助企业渡过低迷,那麽这些都将加速经济企稳,并带动部分指标于年底回升.
其他数据方面,投资比较稳定,未超出预期;消费亦是经济低迷状态中的亮点,下滑幅度较小.
--法兴银行中国经济师 姚炜:
从数据来看,7月开局比较差,三季度的GDP增速不会比二季度高多少,可能还是在8%以下,原因是房地产除了销售之外,投资和建设还是在继续下滑--这倒是在我们预料之中的.我们没有料到的是政府推出的宽松政策,尤其是基建投资的刺激政策仍然没有反映到实体经济里面.
能做的就是加大基建的力度,稳投资,因为现在显然还没有企稳,这样的话需要银行贷款政策的配合.目前贷款有点起色,但和09年没法比,这也解释了投资增速为何这麽慢.货币政策方面,还是需要降准,压低银行间的利率,压低债券市场和公司借贷成本.
--中国国际经济交流中心研究员 王军:
7月份的工业增加值显然比预期低,而消费的回落与物价涨幅回落有关,虽然从历史上看,7月份由於天气灾害,高温等因素集中,该月的数据代表性不是很强.但结合上午公布的PPI、发电量、PMI等指标看,前期出台的稳增长举措尚不足以使经济企稳,仍在下行通道中.後续力度应该加大,尤其货币政策方面应尽快降存准.
从目前的情况看,企业去库存化还没有结束,生产、消费两方面都显得比较疲弱,而结构性减税的效果也不是很好,因此经济要想企稳政策还应再加力.
--安信证券宏观分析师 尤宏业:
工业投资和消费整体与6月差别不大,感觉经济仍在触底,至少没有明显触底反弹的迹象,估计三季度触底的概率比较大.
房地产开发投资增速起来比较难,虽然现在价格有所起色,但政策没变,价格传导到投资上需要一定时间,至少要晚於明年一季度才有可能投资增速上来.
从政策上而言,数据没有太大变化,政策大体维持以前的基调,考虑到流动性偏紧,降准仍有可能,但其他政策窗口现在还看不出来,需要继续观察.
**相关背景**
--中国二季度经济增速创逾三年新低後,8月初召开的中央高层会议提出,下半年经济工作要把稳增长放在更加重要的位置,以扩大内需为战略基点,加大对发展实体经济的政策支持.
--中国国家发展和改革委员会周二称,近两年民间固定资产投资规模大幅增加,今年上半年占城镇固定资产投资的比重增至62.1%,远高於2010年5月鼓励民间投资的"新36条"出台时的51.2%.
--中国7月官方制造业PMI仍在荣枯线上方,汇丰PMI则创下三个月高点;尤其占据中国经济半壁江山的中小企业经营活动有明显改善,更加令人鼓舞.同时,7月官方和汇丰服务业PMI亦表现稳健,非制造业平稳增长的格局并未改变.
--国家统计局周四公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,略高於路透调查中值1.7%,但为2010年1月以来最低.当月CPI环比则上涨0.1%.
--发稿 北京新闻部; 审校 曾祥进
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