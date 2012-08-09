分析师解读中国7月工业、投资及消费数据

路透北京8月9日电---中国国家统计局周四公布逊於预期的7月份工业增加值、固定资产投资及社会消费品零售总额数据,显示国内经济寻底过程可能仍未结束,後期或需要加大宽松政策力度.

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主要数据:

--7月社会消费品零售总额同比增长13.1%(路透调查中值为13.7%),上月为13.7%.

--1-7月固定资产投资同比增长20.4%(路透调查中值为20.5%),前6个月为20.4%.

--7月规模以上工业增加值同比增长9.2%(路透调查中值为9.8%),上月为9.5%.

以下为市场人士的评论:

--美银美林驻香港经济学家 陆挺:

市场最关注的是工业增加值数据.我们目前预计年底前还会有两次降息,和三次下调存款准备金率.全年来看,我们认为经济增长不会低於7.5%的政府目标.下半年的经济增长率应该可在7.6%上方.

(工业增加值同比增长)9.2%很可能是底部.出口已经出现过一次放缓,其次,由於信心疲软,目前也有去库存的情况存在.接下来房地产投资可能会进一步放缓,但最大的增长动力还是在於库存.

--IHS GLOBAL INSIGHT驻北京经济学家 ALISTAIR THORNTON:

政府低估了经济放缓的速度,有必要出台更激进的刺激政策.

中国政府已释放出在刺激措施方面采取更激进举措的讯号,通过国家发改委及地方政府层面做出了更多行动.

不过,这些尚未流入实体经济,这也是为何我们看到7月的数据如此疲弱.

政府将在临近季末时努力刺激增长.但很明显,经济复苏面临很大阻力.主要是内部原因,但外部环境显然也起不到任何帮助作用.

--银河证券首席总裁顾问 左小蕾:

工业增速9.2%比上月低一些,但还是高於GDP增速;投资增速持稳,环比还增逾1%.要注意,在整体经济潜在增长率都在向下的大背景下,这些变化都可以说是合理的、是符合经济规律的,那就没有必要危言耸听,去放大负面的影响.

一些数据没有变化,一些在改善，但并没有很大的下滑,基本上是持平的变化,不需要做过多的负面渲染,应该说是在平稳,企稳的过程.就增长数据去说事,就投资数据去说事,这还是一种粗放式的理念.

房地产开发投资增速在下滑,在整体经济向下的大环境也是合理的,是正常的.一个产业正常发展占用的社会资源,应该是个平均水平,过多的占用资源,而市场本身就存在其它问题,那就有很大的问题.

有人担心房地产调控过度,可不管过度不过度,房地产都是应该调整的;即便担心调控过度,也不应该重新又把投资送上去.决策部门要冷静下来,要沉得住气,不能调了又诚惶诚恐.

要找新的经济增长点,促进中小企业增长,扩大民间投资范围;中西部基础设施的有效需求较高,把资源配置到中西部地区;加大对农业水利改善投入,加强对粮食生产的支持等等.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

基本上所有的数据都低於预期.从工业角度看,重工业下滑的负向拉动作用异常明显.我们判断应该属於长周期产能过剩的行业的深度下滑所致,包括煤炭、钢铁、水泥、非金属矿采等.近期继续走低的铁路货运量数据亦可证实这一点.

如果我们把中国经济分为短周期和长周期两个逻辑,短周期是库存和需求驱动,长周期是资本更替及资源重组驱动.前期市场一致预期是长周期会长期处於下滑期,但不会对短周期拖累太严重,短周期的周期性复苏应该是主逻辑.目前来看,这一看法略微乐观.长周期的硬着陆所带来的影响还是超出预期的.

当然,尽管如此,我们仍相信目前大致处於宏观数据的底部区域.随着固定资产投资的企稳回升,後续月份应该能看到工业的环比回升.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

工业生产总体景气水平仍需提升,9.2%的同比增速是大幅低於预期的.若该态势持续,将不足以维持经济达到7.5%的全年目标.不过这个数据可能强化政府适度宽松的决心,甚至有加强的可能.预计8月中国将再度下调一次存款准备金率,然後9月还将有一次降息.

随着前期政策逐步发挥作用,且财政政策将给予更大支持,加上四季度若有减免部分行业企业所得税的政策出台,以帮助企业渡过低迷,那麽这些都将加速经济企稳,并带动部分指标于年底回升.

其他数据方面,投资比较稳定,未超出预期;消费亦是经济低迷状态中的亮点,下滑幅度较小.

--法兴银行中国经济师 姚炜:

从数据来看,7月开局比较差,三季度的GDP增速不会比二季度高多少,可能还是在8%以下,原因是房地产除了销售之外,投资和建设还是在继续下滑--这倒是在我们预料之中的.我们没有料到的是政府推出的宽松政策,尤其是基建投资的刺激政策仍然没有反映到实体经济里面.

能做的就是加大基建的力度,稳投资,因为现在显然还没有企稳,这样的话需要银行贷款政策的配合.目前贷款有点起色,但和09年没法比,这也解释了投资增速为何这麽慢.货币政策方面,还是需要降准,压低银行间的利率,压低债券市场和公司借贷成本.

--中国国际经济交流中心研究员 王军:

7月份的工业增加值显然比预期低,而消费的回落与物价涨幅回落有关,虽然从历史上看,7月份由於天气灾害,高温等因素集中,该月的数据代表性不是很强.但结合上午公布的PPI、发电量、PMI等指标看,前期出台的稳增长举措尚不足以使经济企稳,仍在下行通道中.後续力度应该加大,尤其货币政策方面应尽快降存准.

从目前的情况看,企业去库存化还没有结束,生产、消费两方面都显得比较疲弱,而结构性减税的效果也不是很好,因此经济要想企稳政策还应再加力.

--安信证券宏观分析师 尤宏业:

工业投资和消费整体与6月差别不大,感觉经济仍在触底,至少没有明显触底反弹的迹象,估计三季度触底的概率比较大.

房地产开发投资增速起来比较难,虽然现在价格有所起色,但政策没变,价格传导到投资上需要一定时间,至少要晚於明年一季度才有可能投资增速上来.

从政策上而言,数据没有太大变化,政策大体维持以前的基调,考虑到流动性偏紧,降准仍有可能,但其他政策窗口现在还看不出来,需要继续观察.

**相关背景**

--中国二季度经济增速创逾三年新低後,8月初召开的中央高层会议提出,下半年经济工作要把稳增长放在更加重要的位置,以扩大内需为战略基点,加大对发展实体经济的政策支持.

--中国国家发展和改革委员会周二称,近两年民间固定资产投资规模大幅增加,今年上半年占城镇固定资产投资的比重增至62.1%,远高於2010年5月鼓励民间投资的"新36条"出台时的51.2%.

--中国7月官方制造业PMI仍在荣枯线上方,汇丰PMI则创下三个月高点;尤其占据中国经济半壁江山的中小企业经营活动有明显改善,更加令人鼓舞.同时,7月官方和汇丰服务业PMI亦表现稳健,非制造业平稳增长的格局并未改变.

--国家统计局周四公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,略高於路透调查中值1.7%,但为2010年1月以来最低.当月CPI环比则上涨0.1%.

--发稿 北京新闻部; 审校 曾祥进

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