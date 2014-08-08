中国7月出口猛增14.5%拉动顺差创新高 高增速有望持续

路透北京8月8日 - 受海外发达经济体复苏以及国内稳外贸政策的拉动，中国7月出口增速重回双位数并创15个月高点，当月贸易顺差亦创下历史新高。预计未来出口有望维持快速增长势头。

不过进口重返负增长，表明内需仍然不振，且在一系列稳增长措施下，进口数据与其他宏观数据的背离说明经济未有实质性好转。

“7月出口大增的原因是对美国及欧盟出口增加所致。预计随着这些主要经济体经济的回升，下半年中国出口会保持平稳态势，预计下半年出口增幅会在7.5%左右。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称。

他并表示，进口方面依旧疲弱，这与国内需求仍弱有关，同时也与近期国际大宗商品价格回落有关，“总体看中国外贸形势已趋于稳定，政策方面预计仍以落实上半年政策为主。”

中国海关周五公布，7月出口同比增长14.5%，进口同比下降1.6%。 路透调查预估中值分别为增长7.5%和3%。7月贸易顺差473亿美元，路透预估为顺差270亿美元。

欲浏览中国月度外贸增速及顺差图表，请点选：link.reuters.com/jef62w

**未来出口料保持快速增长**

外需改善势头明显，与美国二季度经济明显回暖相呼应，未来随着海外发达经济体持续回升，出口前景依然看好。

此外，外贸出口先导指数亦小幅提升。海关数据显示，7月中国外贸出口先导指数为42.6，较6月提升0.4。

“7月份，我国外贸出口先导指数再度走强，预示着未来出口将继续保持活跃，出口有望连续快速增长的态势。”海关总署综合统计司司长郑跃声表示。

他并称，在主要发达国家经济复苏的带动下，全球经济温和回暖，外部市场环境和需求改善，将拉动下半年中国与主要贸易伙伴双边贸易保持增长势头。

据海关统计，7月份，欧盟、美国和东盟为中国前三大贸易伙伴，香港和日本分列第四第五位。其中，对欧盟进出口总值同比增长12.7%，对美国增长10.1%，对东盟增长9.4%。对香港和日本分别增长11.3%和0.7%。

交通银行金融研究中心宏观分析师陈鹄飞认为，7月出口增长显着高于预期，一方面是因为海外市场经济复苏比较强劲。另一方面，从国内制造业PMI分享数据看，出口订单指数一直处于回升态势。

“7月PMI的出口订单指数就已经达到了3月以来的最高值，所以从这个先行指标也能看到出口回升的趋势。同时，中国政府出台的稳定出口的政策，从6月以后效果开始显现，促进作用一直在提升，这也是7月出口比较好的原因之一。”陈鹄飞说。

不过对于超预期约一倍的出口增速来说，分析师认为这存在一种偶然性，其可持续性有待验证。

民生证券宏观研究员李奇霖对此表示，出口这种高增长肯定不能持续下去，因为欧美经济虽然在复苏，但已经显露出疲态，没有想象那么好，而且近期人民币升值也会给出口带来冲击。

首创证券研究所所长王剑辉亦表达了类似观点。“7月出口的这种增速应该是不可持续的。实际上，我们并没有看到外部环境有明显的改善，政府对出口的支持力度也并没有显着加大，人民币汇率也比较稳定。”他说，我们认为最大的可能是前期没有实现的一些出口订单，延迟到7月实现了。

中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布的报告预计，在基数影响减弱，世界经济温和复苏等因素作用下，外需有望企稳回升，预计下半年中国出口增长7.5%左右，进口增长5.5%左右，全年出口增长4.3%左右，进口增长3.5%左右。

国务院5月中旬出台稳定外贸增长的政策细则，明确提出将进一步加强进口，扩大国内短缺资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，支持服务贸易发展。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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