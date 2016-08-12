中国7月FDI同比转降 前七月增速放缓中西部冷热不均（更新版）

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
(新增更多数据细节)
路透北京8月12日 - 中国7月实际使用外资金额（FDI）同比由升转降，导致前七月增幅进一步放缓，地区差异明显，西部地区同比增逾30%，而中部地区同比降幅超过30%。
商务部网站周五公布数据显示，1-7月中国FDI为4,915.1亿元人民币（折771.3亿美元），同比增长4.3%（未含银行、证券、保险领域数据）。
7月当月实际使用外资金额497.6亿元（折77.1亿美元），同比下降1.6%；当月全国新设立外商投资企业2,400家，同比减少3.8%。
商务部外资司负责人表示，1-7月服务业实际使用外资3,443.1亿元，同比增长7.7%，在全国总量中的比重为70.1%。其中，高技术服务业实际使用外资601.8亿元，同比增长98.2%。
在高技术服务业中，信息技术服务、数字内容及相关服务、研发与设计服务实际使用外资涨幅较高，同比分别增长303.5%、57.7%和37.5%。高技术制造业实际使用外资345.2亿，同比增长1.5%。
据其介绍，1-7月，西部地区实际使用外资365亿元，同比增长31%；东部地区实际使用外资4,288.3亿元，同比增长6.6%；中部地区实际使用外资261.8亿元，同比下降36.1%。长江经济带区域实际使用外资2,187.7亿元，同比增长6%。
就外资来源地看，前七月美国、英国、德国实际投入外资总额增幅分别为129.8%、96.8%和96.6%，增长较快的主要为信息传输、计算机服务和软件业、科学研究、技术服务和地质勘查业以及制造业等行业。欧盟28国实际投入外资金额378亿元，同比增长35.6%。
此外，以并购方式设立外商投资企业795家，实际使用外资金额1,005.7亿元，同比分别增长4.1%和17.8%，占比分别为5%和20.5%。
历史FDI数据实际投资额及同比变动(%)
金额（亿美元） 金额（亿元人民币） 同比（%）
2016年
7月 77.1 497.6 -1.6
6月 152.3 982.1 9.7
5月 88.9 567.7 -1
4月 98.9 625.7 6.0
3月 129 823.4 7.8
2月 84.4 536.3 1.8
1月 140.7 882.5 3.2
2015年
12月 122.3 770.2 -5.8
11月 103.6 649 1.9
10月 87.7 546.8 4.2
9月 95.6 594.7 7.1
8月 87.1 542 22
7月 82 506 5.2
6月 145.8 895.7 0.7
5月 93.3 573.5 7.8（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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