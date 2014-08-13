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中国财经 | 2014年 8月 13日 星期三 11:14 BJT

中国7月社会融资规模大幅收缩至2731亿元 环比下降86%

路透上海8月13日 - 中国人民银行周三公布，初步统计的2014年7月社会融资规模大幅收缩至2,731亿元，环比下降达86%。

刊登在央行网站的新闻稿称，2014年1-7月社会融资规模为10.81万亿元人民币，比上年同期减少1,577亿元。

七月新增人民币贷款为3,852亿元。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(www.pbc.gov.cn)

(发稿 毕晓雯 ；审校 曾祥进)

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