中国7月社会融资规模大幅收缩至2731亿元 环比下降86%

广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工 总投资逾450亿元

路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。