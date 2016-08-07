7月末中国外汇储备为32010.57亿美元 环比下降41.05亿美元--央行

- 路透北京8月7日 - 中国央行周日公布，7月末中国外汇储备为32,010.57亿美元，环比下降41.05亿美元，6月为环比增加134.26亿美元。而以SDR计值的7月外汇储备为22,973.31亿SDR，较上月增加60.38亿SDR，上月为增加161.6亿SDR。

央行同时公布，7月末官方储备资产中黄金储备为788.9亿美元，环比增加14.61亿美元；以盎司计，7月末黄金储备为5,879万盎司,环比增加17万盎司。

中国外储自3月起重现环比增长，终结此前连四月跌势，3月、4月、6月分别增加102.58亿美元、70.89亿美元、134.26亿美元，5月则为减少279.32亿美元。

中国去年外汇储备下降逾13%，其中12月单月下降额逾千亿美元创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关。

此外，7月末基金组织储备头寸为100.39亿美元，较6月末的104.43亿美元略降；特别提款权（SDR）为100.95亿美元，上月为104.13亿美元；其他储备资产为-2.2亿美元，6月末为-2.73亿美元。

中国央行自2016年4月1日起，除按美元公布官方储备资产外，增加以国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）公布相关数据，折算汇率来源于IMF网站，其中2016年7月USD/SDR=0.717679，6月的USD/SDR=0.714876。（完）