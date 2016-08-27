7月中国工业利润增速创四个月新高 但复苏前景仍面临考验

路透北京8月27日 - 受销售加快、单位成本和费用降幅加大等影响，中国7月工业企业利润同比增速加快至四个月高点；但市场需求未见明显改观，以及产能过剩等问题仍然制约未来利润的复苏。

中国国家统计局周六公布，7月规模以上工业企业实现利润总额5,230.1亿元人民币，同比增长11%，增速比6月加快5.9个百分点，并创3月以来最高水准；1-7月累计实现利润35,235.9亿元，同比增长6.9%，比1-6月加快0.7个百分点。

“尽管当前工业企业利润增长加快，但市场需求总体尚未明显改善，”国家统计局工业司何平称，“同时，应收账款回收期偏长、管理费用增速较高、产能过剩等问题仍然考验工业领域经济效益的复苏。”

他认为，7月工业利润增速加快原因包括产品销售增长加快，单位成本、单位费用降幅加大，大宗商品价格反弹，汽车行业利润由降转升，以及同期基数偏低等因素。

统计局新闻稿显示，7月规模以上工业企业主营业务收入同比增长4.3%，增速比6月加快0.5个百分点。

同时，7月工业企业每百元主营业务收入中的成本为86.08元，同比减少0.42元，比6月多减0.31元；期间费用合计为7.34元，同比减少0.08元，比6月多减0.03元。

而受去年同期汽车市场低迷、利润基数偏低，及今年7月部分大企业销售费用大幅减少等影响，7月汽车制造业利润同比增长19%，而6月同比下降4%，拉动工业企业利润增速加快1.9个百分点。

“总体看，7月工业企业效益继续呈现积极变化，利润率同比上升，单位成本同比下降，亏损企业亏损额明显减少，库存压力继续缓解，资产负债率继续降低，”何平称，“数据还显示，化解过剩产能稳步推进。”

统计局数据显示，7月末，规模以上工业企业资产总计100.2万亿元，同比增长5.7%；负债合计56.5万亿元，增长4.5%；资产负债率为56.4%；应收账款11.8万亿元，同比增长9.4%。

分行业来看，1-7月，在41个工业大类行业中，30个行业利润总额同比增加，1个持平，10个减少。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

2016年1-7月 6.9 7月 11.0

1-6月 6.2 6月 5.1

1-5月 6.4 5月 3.7

1-4月 6.5 4月 4.2

1-3月 7.4 3月 11.1

1-2月 4.8 1-2月 4.8

2015年全年 -2.3 12月 -4.7

1-11月 -1.9 11月 -1.4

1-10月 -2.0 10月 -4.6

1-9月 -1.7 9月 -0.1

1-8月 -1.9 8月 -8.8

1-7月 -1 7月 -2.9

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6 （完）

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