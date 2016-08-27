7月中国工业利润增速创四个月新高 但复苏前景仍面临考验

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月27日 - 受销售加快、单位成本和费用降幅加大等影响，中国7月工业企业利润同比增速加快至四个月高点；但市场需求未见明显改观，以及产能过剩等问题仍然制约未来利润的复苏。
中国国家统计局周六公布，7月规模以上工业企业实现利润总额5,230.1亿元人民币，同比增长11%，增速比6月加快5.9个百分点，并创3月以来最高水准；1-7月累计实现利润35,235.9亿元，同比增长6.9%，比1-6月加快0.7个百分点。
“尽管当前工业企业利润增长加快，但市场需求总体尚未明显改善，”国家统计局工业司何平称，“同时，应收账款回收期偏长、管理费用增速较高、产能过剩等问题仍然考验工业领域经济效益的复苏。”
他认为，7月工业利润增速加快原因包括产品销售增长加快，单位成本、单位费用降幅加大，大宗商品价格反弹，汽车行业利润由降转升，以及同期基数偏低等因素。
统计局新闻稿显示，7月规模以上工业企业主营业务收入同比增长4.3%，增速比6月加快0.5个百分点。
同时，7月工业企业每百元主营业务收入中的成本为86.08元，同比减少0.42元，比6月多减0.31元；期间费用合计为7.34元，同比减少0.08元，比6月多减0.03元。
而受去年同期汽车市场低迷、利润基数偏低，及今年7月部分大企业销售费用大幅减少等影响，7月汽车制造业利润同比增长19%，而6月同比下降4%，拉动工业企业利润增速加快1.9个百分点。
“总体看，7月工业企业效益继续呈现积极变化，利润率同比上升，单位成本同比下降，亏损企业亏损额明显减少，库存压力继续缓解，资产负债率继续降低，”何平称，“数据还显示，化解过剩产能稳步推进。”
统计局数据显示，7月末，规模以上工业企业资产总计100.2万亿元，同比增长5.7%；负债合计56.5万亿元，增长4.5%；资产负债率为56.4%；应收账款11.8万亿元，同比增长9.4%。
分行业来看，1-7月，在41个工业大类行业中，30个行业利润总额同比增加，1个持平，10个减少。
以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)
累计 增速(%) 单月 增速(%)
2016年1-7月 6.9 7月 11.0
1-6月 6.2 6月 5.1
1-5月 6.4 5月 3.7
1-4月 6.5 4月 4.2
1-3月 7.4 3月 11.1
1-2月 4.8 1-2月 4.8
2015年全年 -2.3 12月 -4.7
1-11月 -1.9 11月 -1.4
1-10月 -2.0 10月 -4.6
1-9月 -1.7 9月 -0.1
1-8月 -1.9 8月 -8.8
1-7月 -1 7月 -2.9
1-6月 -0.7 6月 -0.3
1-5月 -0.8 5月 0.6
1-4月 -1.3 4月 2.6
1-3月 -2.7 3月 -0.4
1-2月 -4.2 1-2月 -4.2
2014年全年 3.3 12月 -8
1-11月 5.3 11月 -4.2
1-10月 6.7 10月 -2.1
1-9月 7.9 9月 0.4
1-8月 10 8月 -0.6
1-7月 11.7 7月 13.5
1-6月 11.4 6月 17.9
1-5月 9.8 5月 8.9
1-4月 10 4月 9.6
1-3月 10.1 3月 10.7
1-2月 9.4 1-2月 9.4
2013年全年 12.2 12月 6 （完）
欲览详情，请点击国家统计局网站链接：www.stats.gov.cn/
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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