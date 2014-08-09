焦点：中国7月通胀保持平稳 为货币政策继续定向发力创造空间

路透北京8月9日 - 中国7月CPI同比涨幅持稳、PPI降幅收窄。虽然未来猪肉等食品价格可能推动物价呈上行趋势，但整体通胀仍属平稳，从而为货币政策进一步定向调控，降低社会融资成本创造了空间。

中国央行在稳健货币政策前提下，预计会继续采取定向宽松为经济稳增长夯实基础。但分析师对于政策放松力度市场看法不一，既有观点认为全面降息窗口已经临近，亦有预期下半年宽松力度恐不及上半年。

“食品主导推动价格上涨的特征还是比较明显的，非食品价格还是在低位，”申银万国首席宏观分析师李慧勇称，“目前来看，降息的概率大于降准；考虑到10月之后面临猪肉价格上升和传统的物价上升的压力，所以如果降息的话，10月之前可能性最大。”

李慧勇预计，三季度经济比二季度会有改善，但改善基础并不牢固，政府还需要采取多种举措来降低社会融资成本，而通胀压力总体比较小，进一步贯彻落实稳增长举措创造条件。

中国国家统计局周六公布，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，较上月持稳；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅缩窄至0.9%，均符合路透调查预估中值；环比来看，CPI上涨0.1%，PPI下降0.1%。

交通银行金融研究中心宏观研究员刘学智指出，下半年物价上涨压力不大，总体还是比较平稳，而PPI目前虽然有所改善，但改善力度还不太强劲，年内回正可能性很小。

他认为，货币政策总体还是以稳健为主，在稳健的前提下有一个定向的宽松。“目前经济企稳的态势比较明确，全面降准降息的可能性都不是很大，下半年可能会稍微控制下M2增速，到年底时不可能像6月末那么高有14.7%，也许在14%左右或者略低一些，”他说。

中国国家信息中心宏观经济形势课题组预计，下半年中国经济将呈现出总体趋稳态势，预计GDP增长7.4%左右，居民消费价格上涨2.5%左右；并建议保持微刺激政策取向，货币政策继续向中性略松方向微调。

欲览分析师观点，请点击 here

中国CPI图表 link.reuters.com/qah62w

**CPI持稳、PPI降幅收窄**

今年迄今CPI处于温和区间，1-7月平均涨幅为2.3%。分析人士认为，未来猪肉价格上涨将对食品通胀带来明显影响，下半年通胀走势趋于上行，不过全年通胀仍属平稳。

“向前看，我们关注资源品价格和食品价格上升影响，这可能在四季度推高通胀，”浦发银行金融市场部宏观分析师曹阳称，但不认为央行会就此收紧货币政策，预计届时政策取向会趋于中性。

中金固定收益团队则维持半年度报告的判断，年底CPI同比增速大概率将升至3.0%附近，明年上半年CPI同比或运行在3-4%的区间。

统计局数据显示，7月CPI中食品价格7月同比上涨3.6%。食品中蛋、鲜菜、猪肉价格环比涨幅在0.7%-4.2%之间，但鲜果价格环比下降6.3%，使7月份食品价格环比下降0.1%。

而非食品价格同比上涨1.6%；环比上涨0.1%。部分服务价格环比上涨较多，主要跟暑期进入旅游旺季，机票、旅行社收费、电影票等相关服务价格涨幅较大有关。

PPI方面，尽管仍未摆脱两年半来的同比负增长，但降幅已连续第四个月收窄。

7月PPI同比降幅0.9%，为2012年4月以来最窄降幅；PPI环比降幅0.1%，较上月的下降0.2%亦有所收窄；同时，当月工业生产者购进价格环比亦由降转平，结束了今年以来环比六连降的走势。

“工业生产者出厂价格环比、同比降幅双收窄以及购进价格环比由降转平，表明当前工业品市场供需形势略有好转，”国家统计局城市司高级统计师余秋梅对7月通胀数据进行解读称。

不过，李慧勇指出，PPI同比降幅收窄，跟国家稳增长政策带动的经济转暖有关。但要注意的是，当前产能事实上并没有完全去化，只是阶段性退出市场，未来随着价格回升，会有新产能陆续释放出来，故而对PPI的回升不应过分乐观。

**政策面继续定向发力**

虽然宏观经济先行指标显示中国经济已经有企稳迹象，但回升基础仍不牢固。目前低通胀为进一步贯彻落实稳增长举措创造空间。

华融证券研究院副总经理马兹晖称，通胀下半年走高的可能性比较大，因为现在猪肉供给面不乐观，未来可能猪肉价格或许还有不小的涨幅。

“通胀往上走对货币政策会有一些牵制，全面宽松如降准降息都不太可能，预计还是继续采取定向的模式，但力度会比上半年小一些，”他说。

中国央行此前在二季度货币政策报告中指出，虽然目前价格形势相对稳定，但物价对需求面变化总体上较为敏感。“未来若总需求持续回升可能会加大物价上行压力...对未来价格走势的动态变化仍需给予关注。”

民生证券宏观团队认为，未来猪肉是推动食品价格上涨的主要推动力，而受乾旱天气影响，非猪肉品也将对食品价格推波助澜；三季度因翘尾因素，通胀同比上升的压力还不会显现，但四季度CPI同比会趋势性上升，节奏上预计年底通胀有触3%的压力。

“整体看，央行在货币政策执行报告强调了通胀对总需求的敏感性，未来通胀从宏微观上看也确实具备上涨的基础，我们认为下半年货币宽松力度不会强于上半年，”该券商称。

不过，亦有分析人士认为央行有可能降息以拉低居高不下的社会融资成本。国泰君安高级宏观研究员薛鹤翔就认为，随着翘尾因素消失，8月CPI料回落至2.1%。“通胀压力继续减弱，中下旬后降息窗口临近，”他说。

中国截至6月末M2同比增速高达14.7%，信贷大幅增长同时经济未见明显回升，企业融资难、融资贵问题也未见明显缓解。央行7月末在公开市场三个半月来首次动用14天正回购，且中标利率较此前降低10个基点至3.70%，也有意引导市场利率下行。

华创证券此前亦在点评报告中指出，正回购利率下调很可能是全面降息的前奏，预计会先调整各期限正回购利率，逐步进入全面降息的观察窗口。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。