分析师看中国7月新增信贷数据

路透上海8月10日电---中国人民银行周五公布,7月新增人民币贷款5,401亿元,创10个月来新低,明显低於此前路透6,900亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.9%,基本符合13.8%的路透调查中值.

主要数据:

--7月末广义货币供应量(M2)同比增长13.9%(路透调查中值为13.8%),6月末为13.6%

--7月新增人民币贷款5,401亿元(路透调查中值为6,900亿元),6月为9,198亿元

--7月末人民币贷款余额同比增长16.0%(路透调查中值为16.2%),6月末为16.0%

以下为市场人士的评论:

--渣打银行中国经济学家 李炜:

跟经济增速放缓相关,7月贷款需求很弱,企业偏保守.信贷更多地是体现需求景气预期,经济加速的时候,信贷应该是多的;现在这麽少,说明需求不景气.总量比较小,中长期占比恢复没有太多的意义.

从我们自己的测算看,M2增长比较符合预期,只是因为基数效应,增速才能比较高.

要提振信心,要改变企业的预期,我们认为,央行还需要有更大的政策动作.现在数据明朗後,降息和降准预期都会有.我们认为,降息的迫切性更强一些.

--长江证券固定收益研究员 梁振雨:

贷款规模低於市场预期,降息刺激效果有限,企业中长期贷款依然较少,反映出企业对未来经济前景预期较为悲观,进行中长期投资意愿不强.由此来看,经济增速下滑趋势将会延续.

存款规模在6月份半年末冲时点爆发之後,7月份出现减少属於正常现象,居民存款转移现象比较明显,央行降息之後存款利率对居民投资吸引力下降.同时,7月份财政存款大幅增长,这也导致银行体系流动性继续减少.

7月份票据融资规模依旧较高,企业通过票据进行滚动融资操作,这也显示出企业对未来经济增长信心不足.

--华泰证券宏观分析师 张晶

虽然信贷数据大幅低於预期,但跟整个7月份工业产出、投资、消费情况还是匹配的.

(贷款数据低於预期的原因)对於企业来说,实际融资利率还是偏高,可能比GDP水平高一些,导致放贷很难扩张,之前市场的乐观是对於政策的刺激效应给予了很强的预期,但是企业债务杠杆本身比较高,融资成本也比较高,导致债务很难膨胀.

有降息的必要性,年内再降低一次息的概率比较大,降息的时间窗口可能在经济比较差,通胀水平可控的时候,从经济数据上看现在的时点还是可以的.

--招商证券宏观经济研究主管 谢亚轩:

7月新增信贷规模远低於市场预期,我们预期在6,000亿元左右,已经是机构里看得比较低的了.之前市场预期下半年信贷会放,7月的数据给这种预期证伪.

中长期贷款的占比有所提高,但企业中长期贷款没有那麽高.住户中长期贷款较多,应该跟按揭有关系.

M2一般跟外汇占款和信贷等相关,也会跟央行操作的其它部分有关.这次单月信贷回落,但M2增速较上月走高,应该就跟公开市场操作等有关.

--民生银行金融市场部首席经济学家 李志强:

这两天公布的经济数据,有些指标确实比较低,包括今天的7月信贷数据,确实有点出乎意外.信贷量上不去,应该还是和经济主体需求疲弱有关,银行放贷不那麽容易.

至少我认为,现在谈中国经济何时见底,时机尚早.因为现在还没有明确的证据出来,可以讨论这个问题.因此货币政策预期方面,年底前应该还是有希望再见到降准或降息的.

至于财政政策方面,因为2008年大规模投资遗留的部分问题还有待解决.而且部分数据,比如投资等表现尚可,经济并未达到需要下"猛药"的时候,因此未来不论是货币政策,还是财政政策,将在观望以前政策的实施效果同时,以温和力度为主.

--国泰君安固定收益部研究主管 周文渊:

M2比预期的高,比对应的贷款要高,不过,反应了社会融资总量的情况.未来一段时间,债券对信贷的置换将是大趋势,虽然债券的乘数较低,但考虑到中票多数由银行持有,其乘数仍存在.

人民币新增贷款比预期的低不少,某种程度上讲,还有降息的必要性.

--华宝信托宏观分析师 聂文:

7月份M2比上个月高0.3个百分点,表明整体流动性在增加;但M1却比上个月低0.1个百分点,说明实体经济的流动性反而有所收缩,流动性增加部份留在银行体系.

5月份新增信贷5401亿,从节奏上看,基本按照全年贷款额度8万亿,三季度占全年量20%.不过这个贷款量与市场希望更大幅度放松的预期来看是偏低的.特别是中长期信贷占比仍然维持低位,预计投资仍然将比较低迷.

从社会融资来看,中长期资金方面,大中型企业更多依赖的是信托贷款和企业债融资,而中小企业在资金链上可能会较为紧张.

政策方面,需要央行进一步下调存准来释放廉价资金来压低整体经济资金成本,并适当增加对中小企业信贷.

--中信建投证券宏观分析师 胡艳妮:

新增贷款低於预期,实体经济需求仍不足,导致信贷有效需求亦不足.未来宽松仍是主基调,不过政策更多要依靠财政政策措施来扩大有效需求,而不仅仅是货币政策,因为在实体经济需求不足的前提下,货币过分放松只能带来流动性泛滥.

不过货币政策方面,三季度估计仍可期降低存准和降息各一次.

--平安证券固定收益部研究主管 石磊:

尽管M2同比增速有所回升,但更能反应企业经营活动的M1同比增速仍偏低,这意味着实体经济依然低迷.

而且7月份新增贷款规模低於预期,尤其是非金融企业及其他部门的新增中长期贷款才920亿元,这显示企业投资意愿依然不强.综合更多指标看,中国经济二季度并不是底部,三季度才可能见底,政策应该继续放松,尤其是需要下调准备金率,下调窗口可能就在近期.

--上海证券宏观分析师 胡月晓:

新增信贷不仅低於市场预期,也低於我们6,000亿的预期.信贷有效需求不足是造成信贷增长疲软的主要原因.

经济转型必然伴随有经济增速"下降--走平--回升"的三个不同阶段.在整个转型期间,经济增速会有2次拐点、2次转变过渡期.2012年是我们经济转型期间,经济增速由下降转为走平阶段的过渡年.未来经济将走平,信贷需求不足仍将持续.货币政策预计延续"紧数量、低利率"的组合.

--花旗集团中国高级经济学家 丁爽:

货币增长是接近14%的目标,从这个角度看,应该是按照央行预订的目标在进行;新增贷款比市场预期的普遍偏低,预计今年全年的贷款目标应该是在8万亿元左右.而大家的原本预期偏高,部分原因是因为预期规模会超过8万亿元.

如果今年能达到广义货币14%增长目标,对经济还是有支持作用.而且中长期贷款比例增加,也说明近期政策对投资推动有一定起色.

昨日工业数据比较低,说明去库存还没有完成,正在进行中.如果投资和消费需求维持比较稳定,去库存结束的化,预计工业生产会有小幅度的反弹.

货币政策预计不会更加宽松.年内料降准两次,还有一次降息,预计在8月.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

7月新增贷款比大家预期要低一点,不过按照3:3:2:2这样的比例来看,也还是可以接受.值得一提的是,此次中长期贷款比例有所提升,有利於未来经济的企稳回升.

不过仅仅从单月的中长期贷款占比提升并不能确认贷款需求已经回暖,而且从企业的票据融资看还是很多的,本月信贷增加票据融资推动也很主要.我们认为,判断信贷需求是否回暖还待观察,预计後期监管层也不会有大的政策出台刺激经济.从现在到年底可能再调降存准1-2次,降息至多一次.

--中国国际经济交流中心研究员 王军:

7月信贷数据显示资金面依旧很紧,尽管央行不断通过逆回购释放流动性,显示银行间市场资金面尚好,但由於存准率仍在高位,银行系统可放贷的资金规模仍受限制,全社会的流动资金仍然很紧张,且从目前看所有公布的经济数据都不好看,显示经济疲弱并没有根本好转,货币政策应该加大力度,调降存准应尽快.

**相关背景**

--中国国家统计局公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,为2010年1月以来最低.当月工业生产者价格指数(PPI)同比降2.9%,PPI环比下降0.8%.

--国家统计局公布,7月规模以上工业增加值同比增长9.2%,为2009年5月以来新低,亦为连续第四个月维持个位数增长;社会消费品零售总额同比增长13.1%,创2006年2月以来新低;1-7月固定资产投资同比增长20.4%,低於路透调查中值20.5%.

--7月中国官方制造业PMI仍在荣枯线上方,汇丰PMI则创下三个月高点;尤其占据中国经济半壁江山的中小企业经营活动有明显改善,更加令人鼓舞.同时,7月官方和汇丰服务业PMI亦表现稳健,非制造业平稳增长的格局并未改变.

--二季度中国经济增速创逾三年新低後,8月初召开的中央高层会议提出,下半年经济工作要把稳增长放在更加重要的位置,以扩大内需为战略基点,加大对发展实体经济的政策支持.

--第八期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行在8月调降存款准备金率的预期依然强烈,但倾向於央行会维持基准利率不变,并因此看低收益率曲线短端,对信用债走势预期则开始分化.(完)

--发稿 上海新闻部; 审校 曾祥进

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