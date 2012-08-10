中国7月新增信贷创10个月新低

* 7月人民币新增贷款创10个月来新低

* 中长期的信贷需求不足,信贷结构欠佳

* 结合宏观数据,经济仍处下行通道中

* 尚需更多宽松政策给予经济支撑

路透上海8月10日电---尽管今年以来中国央行采取降息和降准等一系列举措,但并未能彻底扭转有效信贷需求不足的窘境.7月人民币新增贷款创10个月来新低,中长期的贷款需求不足,信贷结构欠佳,凸显货币政策趋松对实体经济的提振作用并非一蹴而就.

业内人士指出,透过7月的信贷数据看出,企业对经济前景的预期依然偏悲观,致中长期投资意愿不强,信贷需求有限.而结合近日公布的宏观数据,中国经济依旧处於下行通道中.为防止经济增速出现超预期的下滑,需要更多宽松性货币政策及财政政策给予经济以支撑力.

"至少我认为,现在谈中国经济何时见底,时机尚早.年底前应该还是有希望再见到降准或降息的."民生银行金融市场部首席经济学家李志强认为.

中国人民银行周五公布,7月新增人民币贷款5,401亿元,明显低於此前路透6,900亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.9%,基本符合13.8%的路透调查中值;人民币贷款余额同比增长16.0%,略低於16.2%的路透调查中值.

央行数据并显示,7月非金融企业及其他部门贷款增加3,558亿元,其中短期贷款增加954亿元,中长期贷款增加920亿元,票据融资增加1,526亿元.1-7月累计人民币贷款增加5.40万亿元,同比多增7,318亿元.

**宽松政策可期**

至于财政政策方面,李志强表示,因为2008年大规模投资遗留的部分问题还有待解决.且部分数据,如投资等表现尚可,经济并未达到需要下"猛药"的时候.因此未来不论是货币政策,还是财政政策,将在观望以前政策的实施效果同时,以温和力度为主.

平安证券固定收益部研究主管石磊亦认为,综合更多指标看,中国经济二季度并不是底部,三季度才可能见底,政策应该继续放松,尤其是需要下调准备金率,下调窗口可能就在近期.

中国7月工业同比增速续跌至逾三年新低,亦为连续第四个月维持个位数增长,同时消费增速创逾六年新低.分析人士指出,中国经济仍在下降通道中,不过三季度触底概率较大.而通胀持续快速回落,为政策面进一步放松腾挪空间.

7月M2增速基本符合市场预期,较上月上升0.3个百分点.对此华宝信托宏观分析师聂文表示,M2表明整体流动性在增加;但M1增速却比上个月低0.1个百分点,说明实体经济的流动性反而有所收缩,流动性增加部份滞留在银行体系.

为了遏制经济放缓,中国央行年初以来已经两次降息,并有限放开存款利率上浮和贷款利率下浮空间,进一步推进利率市场化,最近一次降息在7月6日;央行同时还两度调降存准,最近一次在5月18日,将准备金率降至20%,但仍处在较高水平.(完)

--发稿 上海中文部; 撰写 冉莹; 审校 张喜良

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