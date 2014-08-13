中国7月社融及新增贷款双创数年新低 央行称仍处合理区间（更新版）

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路透上海8月13日 - 中国央行周三公布数据显示，7月社会融资规模及新增贷款远低于市场预期，双双创数年新低。市场在倍感吃惊的同时，迅速做出反应。但随后央行给出解释，称这一变化与基数效应、6月份“冲高”较多以及数据本身的季节性波动等有关。

央行指出，深入分析的结果显示，货币信贷和社会融资规模增长仍处在合理区间，货币政策“总量稳定、结构优化”的取向并没有改变。

央行并表示，进入8月上旬后，贷款基本上每天保持着300-500亿元的增量，预计未来货币信贷和社会融资规模仍会保持平稳增长态势。

“继前两个月信贷大幅放量保增长后，目前政策继续宽信用的意图明显下降，...结合近期监管层对债券融资、影子银行监管力度加大，同时改革措施加快推出等信号，对经济增长不必有太大的期待，信用风险的上升和释放值得关注。”兴业证券固定收益分析师唐跃称。

中国人民银行周三公布初步统计的2014年7月社会融资规模大幅收缩至2,731亿元，环比下降达86%,为08年10月以来最低；2014年1-7月社会融资规模为10.81万亿元人民币，比上年同期减少1,577亿元。

7月新增人民币贷款为3,852亿元，同比少增3,145亿元，远低于此前路透7,275亿元的调查中值，为09年12月以来的新低；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.5%，低于路透调查中值14.4%。

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浦发银行金融市场部宏观分析师曹阳认为，目前从银行间市场利率来看，整体流动性依然较为充裕，信贷扩张能力没有问题，较低的信贷可能在于银行风险偏好回落，导致融资需求与放贷意愿之间存在不匹配。

“我们不认为未来总量上会出现流动性紧缩，尽管从结构上来看，投、融资结构的不匹配在一定程度上增加了信用风险的爆发。”他称。

在央行数据公布后，上证综指.SSEC随即由升转跌，午盘报2,207.59点，跌0.63%;银行间债市金融债收益率下行约4-5个基点（BP），而国债期货由跌转升。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(www.pbc.gov.cn)

(发稿 毕晓雯 ；审校 曾祥进)

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