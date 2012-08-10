中国7月信贷创10个月新低 政策放松预期有增无减

* 需求不足致7月信贷创10个月来新低

* 中长期贷款占比略有上升

* M2增速基本符合预期

* 疲弱经济下,市场仍盼政策出手扶助

* 年内仍有望再降准或降息

采写 上海/北京中文部; 撰写 李宏薇

路透上海8月10日电---实体经济有效需求不足,拖累中国7月新增贷款远逊预期,并探至10个月来低点.加之工业生产和消费增速创下多年新低的阴影未散,期盼进一步放松政策以扶助经济的预期有增无减.

分析人士认为,中国经济何时见底尚存一定变数.增长形势不佳背景下,除有必要再调降存款准备金率放松流动性外,影响资金价格的利率政策工具亦有望再次使用.

"综合更多指标看,中国经济二季度并不是底部,三季度才可能见底.政策应该继续放松,尤其是需要下调准备金率,下调窗口可能就在近期."平安证券固定收益部研究主管石磊预计.

他指出,7月新增贷款规模低於预期,尤其是非金融企业及其他部门的新增中长期贷款才920亿元,这显示企业投资意愿依然不强.

央行数据显示,7月新增人民币贷款5,401亿元,创10个月来新低,明显低於此前路透6,900亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.9%,基本符合13.8%的路透调查中值.

华泰证券宏观分析师张晶认为,对企业来说,实际融资利率还是偏高,导致放贷很难扩张.就降低企业融资成本来说,仍有降息的必要性.具体的时间窗口可能在经济比较差,通胀水平可控的时候.

今年以来,中国央行已两度下调法定存款准备金率,并两次降息,後者同时伴随着存贷款利率的市场化改革.此前最近一次降息是在7月6日,而上一次降准则是在5月18日.

不过兴业银行首席经济学家鲁政委撰写的最新报告,则将视角从信贷,拉到更广阔的社会融资.他指出,在本月新增信贷额较低的同时,新增直接融资无论是绝对金额还是同比多增额度,都大幅增加,弥补了信贷的低迷.

央行数据显示,今年1-7月社会融资规模为8.82万亿元,比上年同期多5,143亿元.其中,7月社会融资规模为1.04万亿元,比上年同期多5,023亿元.

**政策放松预期升温**

7月整体表现不佳的经济数据,无疑会再度引燃市场期盼政策援手的预期.至本周,央行公开市场已连续第七周使用逆回购工具缓解流动性压力,令苦等降准的机构屡屡失望.

分析人士指出,中国央行除要考虑此前放松政策的时滞效应外,还需要时间进一步观察经济形势变化,以及未来财政政策的变化.

民生银行金融市场部首席经济学家李志强认为,现在谈中国经济何时见底时机尚早.因此进一步宽松政策仍有必要.至于具体时点和力度方面,还需要观望以前政策在实体经济的实施效果,以温和力度为主.

对於政策的调控节奏,中证报周五最新社评文章称,7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,创30个月以来新低.通胀回落为调控政策留下更大回旋余地,但中长期通胀压力并未消除.既要稳增长,还要防止通胀卷土重来,货币政策调控将更趋谨慎.

当然也有观点认为,中国经济三季度触底概率较大.官方研究机构--国家信息中心副主任李凯称,中国经济增速下滑趋稳并出现适当回升迹象,经济增速有望在三季度企稳,并在四季度回升,料全年国内生产总值(GDP)增速有望超过8%.

中国7月工业同比增速续跌至逾三年新低,亦为连续第四个月维持个位数增长,同时消费增速创逾六年新低.分析人士指出,中国经济仍在下降通道中,不过三季度触底概率较大.而通胀持续快速回落,为政策面进一步放松腾挪空间.

而今日稍早公布的惨淡进出口数据,亦再次佐证了中国经济未来将面临的艰辛.中国7月出口同比增长仅1%,凸显外需一片惨淡.中国今年要实现进出口增长10%的目标,面临更大压力.

由於贸易及信贷数据不佳双重施压,中国股市沪综指.SSEC周五小幅收低,终止此前连续五天涨势;而信贷数据公布後,现券收益率略有下行.幅度虽有限,但与此前的疲弱市况相比,较差的宏观数据依旧给予债市更多支撑.

**中长贷占比略升,但需求仍弱**

分析人士还指出,在明显低於预期的7月新增信贷数据中,中长期贷款占比有所提升趋势值得关注.而货币供应量方面,本月增幅基本符合预期,并未给市场带来新的意外或惊喜.

据路透计算,7月份住户和非金融企业及其他部门中长期贷款占比近38%,较6月的30%明显回升.

花旗集团中国高级经济学家丁爽称,7月新增贷款虽低於预期,但如果今年广义货币能达到14%增长目标,对经济还是有支持作用.而且本月中长期贷款比例增加,也说明近期政策对投资推动有一定起色.

对於中长贷占比变化,国开证券宏观经济分析师杜征征看法相对谨慎.他表示,中长期贷款占比提高,肯定有利於未来经济的企稳回升,"不过仅仅从单月的中长期贷款占比提升并不能确认贷款需求已经回暖,而且从企业的票据融资看还是很多的,...判断信贷需求是否回暖还待观察."

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩则补充说,中长期贷款的占比有所提高,但企业中长期贷款没有那麽高.住户中长期贷款较多,应该跟按揭有关系.

央行数据显示,分部门看,7月住户贷款增加1,840亿元,其中短期贷款增加660亿元,中长期贷款增加1,180亿元;非金融企业及其他部门贷款增加3,58亿元,其中短期贷款增加954亿元,中长期贷款增加920亿元,票据融资增加1,526亿元.(完)

--审校 张喜良

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