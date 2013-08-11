中国7月贷款结构优化助实体经济企稳 货币政策料稳中微调

* 中国7月新增贷款超预期，且结构继续优化

* 显示金融融资为实体经济底部企稳提供助力

* 贷款占社会融资比例逾86.5%，再创新高

* 短期内货币政策保持中性为主流预期

采写/上海/北京中文部；撰写/康熙泽

路透北京8月9日 - 中国7月新增人民币贷款略高于预期，且中长期贷款占比创下五个月来高位，结构优化显示金融融资正为实体经济底部企稳提供助力。短期内货币政策保持中性为主流预期，不过围绕稳增长目标，监管层或进行政策微调。

在上月新增贷款占社会融资比例创逾80%的10年新高后，7月这一比例更进一步。业内人士预期，表外融资持续回归表内的过程中，传统信贷对满足企业融资需求非常重要，不过其他融资方式可能也会有所恢复。

“金融数据显出向好态势，和最新公布的经济数据也较为吻合，”交通银行金融研究中心研究员鄂永健博士称。“M2增速有所上升，新增信贷也不错，且新增信贷的结构分布也有好转，(非金融企业及其他部门)中长期贷款占比达35%，整体体现了实体经济在好转的迹象。”

中国人民银行周五公布7月新增人民币贷款6,999亿元人民币，高于路透调查中值6,650亿元。分项数据显示，期内住户及非金融企业及其他部门中长期贷款增加合计为4,382亿元，占整体的比例为约63%，创今年3月来新高。

中国国际经济交流中心研究员张永军亦认为，6月中国受“钱荒”因素可能影响到当月信贷投放，7月份货币投放应该是恢复到正常，这与稍早公布的工业增加值增幅超出预期，经济回暖的趋势相一致。

他表示，总体来看，7月份无论是金融数据，还是宏观面的数据整体都比较一致，都可以验证中国经济企稳回升明显，后续受稳增长政策的支持，经济有望继续缓慢回升。

中国近月来出台的一系列稳增长政策初见成效，带动7月工业增速明显回升至9.7%的五个月最高位，同期投资和消费亦保持稳健。这和此前出炉的PMI及进出口数据一起，进一步传递经济底部企稳信号。

对于未来政策面走向，多数受访业内人士预期，货币政策或保持中性，短期央行采取数量化宽松政策的可能性不高，不过为实现稳经济增长，监管层可能进行政策微调。

鄂永健认为，央行可能会延续公开市场逆回购的操作，来进行流动性的总量控制和维持货币市场利率的稳定。鉴于因外汇占款增速下降，逆回购接下来应该会成为常态。

“央行的总量控制模型和工具也会更有效。货币政策现在更加短期化了，稳健的基调下，具体是偏紧还是偏松，还是可以根据具体情况相机抉择。”三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳说。

中国央行本周继续通过公开市场逆回购操作来稳定市场预期，中标利率大幅下行，则清晰传达其引导资金利率稳步回归的政策意图。

参看M2及新增信贷图表，请点选(r.reuters.com/maq32v)

**贷款占社会融资比例再创新高**

7月社会融资规模为8,088亿元，较6月的1.04万亿元减少22.2%，而7月新增贷款环比降幅为18.7%。由此新增贷款占社会融资比例进一步上升至86.5%，刷新该指标公布以来约10年新高。

业内人士指出，在表外融资持续回归表内的过程中，传统信贷对满足企业融资需求非常重要，不过其他融资方式可能也会有所恢复。

李刘阳表示，在市场整顿过程中，稳增长开始依赖于普通信贷，如果把表外的融资更多的转回表内，那么之前针对信贷所设定的一系列监管方针才会更有效。

“融资需求是随着稳增长的压力加大只增不减，在适应更多表外融资的新监管体系建立好之前，只能先利用传统信贷满足融资需求。”他说。

民生银行金融市场市场部首席分析师李志强表示，信贷在社会融资规模的占比回升，现在央行要加强流动性管理，对同业资产加强了监管，这也是必然的趋势，但随着未来监管的逐步到位，其他融资方式可能会有所恢复。

6月社会融资规模中，新增人民币贷款占82.74%。今年1-5月该比例多在40%-60%。追溯往年，多数70%以上高点出现在2008年以前，其中2002年的91.9%为数据公布以来最高。

**基数等因素影响，M2较上月反弹**

7月末广义货币供应量(M2)同比增长14.5%，较6月触及的年内低点14%有所反弹。

对于M2反弹的原因，浦发银行债券分析师谈纯集分析，应该主要是翘尾因素，去年同期的数据比较低，导致在7月份即使存款和社会融资规模都环比减少的情况下，仍然高于上月。由此预期下半年货币政策仍会继续偏紧，继续宽松的可能性较低。

广发银行高级交易员颜岩补充表示，除基数因素影响外，7月存款下降较少或也是原因之一。他预计，未来回落到14%以下还需时间，并且回落至13%的难度较大。

尽管中国央行对2013年M2增速设定了13%的目标，但1-5月一直维持在15%-16%的水平，较去年下半年水平明显偏高。6月资金紧张引发的理财回表受限、外汇占款增速开始下降等多重因素，助当月M2增速开始“刹车”。

中国央行二季度货币政策执行报告表示，将继续实施稳健的货币政策，增强调控的针对性、协调性，适时适度预调微调，把握好稳增长、调结构、促改革、防风险的平衡点，进一步优化金融资源配置，盘活存量，优化增量。(完)

(审校 黄凯)

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