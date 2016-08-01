7月中国官方制造业PMI微降至49.9 上月为50--国家统计局

路透北京8月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI)微降至49.9，上月和路透调查预估中值均为50。

这是该指数五个月来首次降至50荣枯分水岭下方。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

_______________2016年_____________ _____________2015年_______________

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

PMI(%) 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49.0 49.4 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7 50 50.2

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。

通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）