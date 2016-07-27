调查：中国7月官方制造业PMI预计持平 保持温和扩张态势

2010年4月23日，资料图为沈阳一家钢厂堆放的钢管。 REUTERS/Sheng Li

* 公布项: 中国7月官方制造业PMI

* 公布时间: 8月1日（周一）上午9时

* 路透预估中值：50.0；预估区间: 49.7-50.3

路透北京7月27日 - 路透综合23家分析机构预估中值显示，中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计与上月持平，刚好落在50这一荣枯线上，显示中国制造业保持温和扩张的态势。不过分析人士认为，随着房地产市场高位回落，制造业存在下行风险。

“6月信贷数据比较高，发电耗煤量7月比较稳定，财政支出最近也在加大，”华宝信托宏观分析师聂文表示，7月制造业PMI应该和上月差不多。

他称，对外贸易在收缩，英国退欧加剧国际市场不确定性，而国内房地产销售增速回落，下半年经济下行压力仍然存在，预计增速在6.5-6.6%左右。

兴业银行首席经济学家鲁政委则表示，PMI反映经济环比变动。高频数据显示，随着高温夏季来临，7月份中上旬电厂耗煤环比反弹，预计7月PMI也可能出现微幅上升，至50.1。

不过他认为，7月主要经济指标包括工业增加值、固定资产投资、新增贷款、社会融资规模、M2都会有不同程度的回落，同时由于7月蔬菜价格涨幅仍然温和，猪肉价格也在继续下跌，预计7月CPI将继续下行至1.7%。

下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

___________2016年___________ ____________2015年_______________

6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

PMI(%) 50 50.1 50.1 50.2 49.0 49.4 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7 50 50.2

最新召开的中央政治局会议表示，中国经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视的风险隐患，下半年将继续实施积极财政和稳健货币政策，适度扩大总需求，为供给侧结构性改革营造良好宏观环境。

新华社最近亦连发三文分析下半年中国经济形势，提出经济稳定发展的基础尚不牢固，调整阵痛还在持续，下半年下行压力依然较大，宏观调控的两难和多难问题或将有所增加。面对中国经济下半年的困难和挑战，要稳住宏观政策，不能自乱阵脚再搞强刺激，否则功亏一篑、后患无穷。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）