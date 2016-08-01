7月中国官方制造业PMI微降至荣枯线之下 受洪灾和需求减弱影响（更新版）

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路透北京8月1日 - 中国宏观经济先行指标制造业PMI指数在7月小幅下滑至荣枯线下方，为五个月来首次，统计局指出，制造业形势总体持稳，近期部分地区的洪涝灾害，市场需求增长动力减弱是7月制造业PMI微降的主要原因。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，7月官方制造业采购经理人指数(PMI)微降至49.9，上月和路透调查预估中值均为50。其中生产指数和新订单指数分别环比回落0.4和0.1个百分点，至52.1和50.4。

“（制造业PMI）近期走势波动较小，总体平稳。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，本月回落一是受超强厄尔尼诺现象影响，二是市场需求增速放缓，扩张动力仍显不足，同时，一些传统行业继续化解产能，压缩生产。

他称，强降雨席卷大部分省市，特别是长江中下游部分地区洪涝灾害严重，对相关地区的生产、运输等造成较大影响，江苏、安徽、湖北、河北等地的生产指数回落幅度较大。

他并指出，受化解产能影响，高耗能行业PMI为47.7，比上月下降0.5个百分点，连续四个月下行。其中非金属矿物制品业和黑色金属冶炼及压延加工业持续处于收缩区间。

分企业规模看，大型企业PMI为51.2，比上月上升0.2个百分点，持续高于临界点；中、小型企业PMI分别为48.9和46.9，比上月下降0.2和0.5个百分点，连续两个月回落，这也是本月PMI回落的主要因素。

在制造业主要指数中，从业人员和原材料库存指数较前月有所上升，但继续处于临界点之下，新出口订单则继续下行，连续两月在50下方。不过生产经营活动预期指数环比提高1.9个百分点，表明企业对未来发展的信心有所增强。

周一稍晚公布的财新制造业PMI指数走势与官方PMI有所不同，受产出和新业务增长带动，财新制造业PMI强劲回升至50.6，17个月来首次来到扩张区间。

最近召开的中央政治局会议提出，中国经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视的风险隐患。下半年要坚持适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，注重相机、灵活调控，把握好重点、节奏、力度，为供给侧结构性改革营造良好宏观环境。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

_______________2016年_____________ _____________2015年_______________

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

PMI(%) 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49.0 49.4 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7 50 50.2

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）