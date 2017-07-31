即时观点：中国7月官方制造业和非制造业PMI回落 但持续运行于景气区间

路透北京7月31日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布的7月官方制造业和非制造业PMI双双回落，分别比上月回落0.3和0.4个百分点。但总体仍保持平稳态势，均与上半年均值基本持平，且持续运行于景气区间。

分析人士对制造业景气度是否已开始降温观点不一。一些分析师认为7月PMI小幅下滑，意味着库存周期步入尾声，终端需求出现走软迹象；另一些则强调，制造业仍在扩张状态，整体尚未出现趋势性逆转。

以下为分析师对7月PMI的点评：

--海通证券宏观团队姜超等：

7月全国制造业PMI较6月小幅下滑，指向制造业景气短期回落。主要分项指标中，需求、生产、库存均回落，价格上升。分规模看，大型企业PMI继续上升，中、小型企业PMI均降至线下，分化加剧。

原材料购进价格反弹至57.9，创4个月新高，印证7月以来煤价、钢价上涨，油价上调，预测7月PPI环涨0.2%。

经济稳中趋缓。7月制造业PMI再度回落，主要分项指标涨少跌多，大企业强小企业弱。中观高频数据显示，终端需求好坏参半、发电耗煤增速反弹。因而整体看，7月经济或稳中趋缓。而随着库存周期步入尾声、通胀拐点出现、高基数效应来袭，下半年经济仍有下行压力。

--国信证券宏观固收团队：

从7月PMI细项指数看，供需持续扩张，但增速减缓，进出口涨幅亦收窄，微观数据延续6月上行趋势，6大发电集团日均耗煤量（前28日）环比上行12.7%，全国高炉开工率相比6月亦有所回升。

结构上来看，供需关系有所改善，新订单指数减去生产指数环比回升0.6%；原材料库存指数环比下降0.1%，继续低于临界点，表明制造业主要原材料库存量持续下降；新订单指数减去主要原材料购进价格指数环比大幅回落7.8%，需求增速放缓下企业又面临成本端原材料购进价格上行的压力。预计7月PPI环比和同比上行。

--摩根士丹利华鑫证券经济学家 章俊：

在构成PMI指数的五项指数中，除了从业人员指数出现小幅反弹之外，其他都出现了不同程度的下降（供应商配送时间指为逆指数，在合成PMI综合指数时进行反向运算）。其中，生产指数下降幅度最为明显，幅度达0.9个百分点。

除了需求端有所走软之外，7月份全国大范围持续晴热高温、部分地区遭受暴雨洪涝灾害，一些企业例行设备检修，这些天气原因也是导致制造业生产活动有所放缓的重要原因。鉴于生产经营活动预期指数连续第三个月小幅改善，预计未来工业生产维持平稳增长态势是大概率事件。

需求有走软的迹象：反映未来国内需求和海外需求的“新订单指数”和“新出口订单指数”双双回落，幅度分别为0.3和1.1个百分点。反映内需相对平稳，但支撑中国经济在上半年超预期的重要因素——外需——短期内出现走软的迹象，这已经提前反映在6月份的出口经理人指数高位回落。全球经济复苏在下半年对中国出口拉动效应的可持续性有待观察。

“产成品库存指数”连续第三个月下降，反映需求面依然平稳，维持去库存态势。7月以来上游煤价、钢价再次出现明显上涨，导致“购进价格指数”出现大幅跳升，从上个月的50.4升至57.9，预计7月份PPI环比增速可能会由负转正。

最近两个月大型企业PMI指数持续反弹，但中小型企业持续回落，特别是7月份中型和小型企业的PMI指数再次跌至50以下。供给侧改革导致目前受益于上游原材料价格上涨的大部分为大型企业，而承受成本上升压力的中下游企业里中小型企业依然占比较高，因此出现大型和中小型企业景气度此消彼长的现象。

上半年经济超预期受益于内需平稳和外需拉动，但增长动能下半年是否可持续称为市场争论的焦点。从7月PMI指数来看，虽然制造业大体平稳，但终端需求已经有走软迹象。考虑到7月数据，特别是生产数据受天气因素影响较大，工业生产是否拐点已现有待进一步观察。虽然海外需求复苏在短时间内不会出现趋势性逆转，但在全国金融工作会议上定下的防控金融风险的政策基调下，金融去杠杆和房地产调控的滞后效应会在下半年逐步显现，因此房地产投资增速会进一步回落，同时基建投资增速超预期的概率不大。终端需求走软会推动本轮补库存需求进入尾声，工业生产活动也会随之放缓。

--交通银行金融研究中心研究员 刘学智：

近期工业产品价格反弹上涨，黑色金属和有色金属价格涨幅较大，带动了7月制造业原材料购进端和产成品出厂端价格都有上升。由于三大类订单指数全部回落，市场需求出现走弱迹象。制造业生产有所放缓，产成品库存和原材料库存下降，表明企业补库存周期可能结束。

服务业PMI下降0.7个百分点至53.1，是非制造业PMI下降的主要原因。受到极端天气影响，7月交通运输、休闲娱乐等服务业运行放缓。建筑业PMI上升至62.5，为2014年以来的高点，民间投资和制造业投资改善、基建投资加快落地，带动了建筑业扩张。随着房地产投资放缓，未来建筑业PMI可能高位回落。

尽管制造业PMI和非制造业PMI都有走弱，但都保持在扩张状态波动，经济增速不会明显回落，有望保持平稳运行态势。

--招商证券宏观团队 张一平：

夏季气象灾害增多，全国多地持续高温、南方部分地区发生洪涝灾害，再考虑到夏季例行的设备检修等因素，本月PMI回落应在意料之中。另一方面，7月PMI读数仍与二季度均值持平，仅比上半年均值低0.1个百分点，这表明7月制造业生产活动虽有放缓，但整体水平并未出现趋势性逆转。因此，当前制造业生产活动依然延续了此前的良好态势。

供求关系进一步趋向平衡，需求稳定而供给收缩有助于未来制造业生产活动保持稳定扩张趋势，也表明当前国内总需求水平形势较好，房地产投资回落速度偏慢、制造业投资稳定而基建投资可能仍维持较快增长势头。

需求形势较好也反映在价格指数方面。7月购进价格指数达到年内次高水平，出厂价格指数摆脱了二季度持续低于临界值的状态。这意味着短期内PPI回落速度将进一步趋缓，甚至有可能出现反弹，这对于下半年工业企业利润保持中高速增长状态有重要意义。

库存形势继续好转。企业库存水平处于较低水平，需求仍处于较高水平，制造业生产面临的库存压力较弱。

出口增速可能有所放缓，但进口需求依然旺盛。7月新出口订单较6月回落1.1个百分点，进口指数与上月基本持平。这表明7月需求回落可能主要来源外需，而内需仍处于较快扩张趋势。这一点也体现在建筑业PMI数据上。7月建筑业PMI达到2014年以来的最高水平，建筑业PMI与房地产投资和基建投资走势有密切关系。这从侧面反映了重点领域投资力度不断加强，基础设施投资持续高位运行对国内总需求水平的积极影响。

--九州证券经济学家 邓海清：

7月制造业PMI较6月出现一定幅度下滑，且略低于市场预期，主要原因在于6月GDP同比、工业增加值、工业企业利润等大幅超预期，使得市场对未来经济走向过于乐观，推高了市场对7月PMI的预期值。但总体上，7月PMI制造业仍处于2016年10月至今51.2-51.7的窄幅区间震荡，我们认为经济仍为温和复苏，既没有经济过热，也没有二次探底。

分项来看，7月制造业PMI数据的走低，主要在于生产和新订单指数的走低，而生产和新订单指数的走低主要在于新出口订单的走弱，这与近期日、欧经济复苏的高位回落有关。此外，我们观察到，7月制造业PMI中进口指标处于51.1较高水平，以及生产经营活动预期再次回升至59.1的高位，反映出了中国经济内需动力充足。

对于央行货币政策，我们不认为央行需要进一步紧缩，而是应当维持“不松不紧”。一方面，此次7月制造业PMI数据出现一定回落，这意味着央行不存在由于经济强复苏而收紧货币政策的可能性，另一方面，制造业PMI已连续10个月超过51，经济动力依然充足，因此，从经济的角度来看，央行将大概率维持“不松不紧”。（完）