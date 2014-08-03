中国7月官方非制造业PMI回落 市场运行平稳企业预期乐观

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京8月3日 - 中国7月官方非制造业PMI环比下降0.8个百分点至54.2%，连续第二个月回落。各项指数波幅不大，市场总体保持平稳运行，企业对下半年市场预期趋于乐观。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布的数据显示，单项指数中在手订单、存货和业务活动预期指数回升；新订单指数环比持平；其余新出口订单指数、中间价格、收费价格、从业人员和供应商配送时间指数与上月相比呈现下降。其中，中间价格指数回落最大，降幅为2.6个百分点。
中国物流与采购联合会副会长蔡进认为，业务活动预期指数回升明显，企业对下半年市场预期趋于乐观。中间投入价格和收费价格指数均有回落，价格上涨压力不大。
“房地产市场仍表现为弱势格局，除受淡季因素影响外，反映出市场仍然偏淡，价格仍处于下降区间，降幅有所加大。”他并称。
分项指标中，新订单指数与上月持平，新出口订单指数小幅下降。7月，新出口订单指数为49.8%，比上月相比回落0.4个百分点。分行业来看，建筑业新出口订单指数为43.8%；服务业新出口订单指数为51.3%。
从业人员指数较上月回落。2014年7月，从业人员指数49.3%，比上月回落1.1个百分点。分行业来看，建筑业从业人员指数为49.5%；服务业从业人员指数为49.3%；建筑安装装饰及其他建筑业、水上运输业、住宿业、居民服务及修理业和零售业等11个行业低于50%。
业务活动预期指数环比回升。2014年7月，业务活动预期指数为61.5%，与上月相比回升1.1个百分点。分行业来看，建筑业业务活动预期指数为67.4%；服务业业务活动预期指数为60%，居民服务及修理业低于50%。
受新订单和生产指数双双加速增长推动，中国7月官方制造业PMI一举创下27个月高位，表明制造业稳中向好的趋势更加明显，尤其小企业PMI回升明显成为亮点。
以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
14年/7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年/12月 11月 10月 9月 8月 7月
非制造业PMI 54.2 55 55.5 54.8 54.5 55 53.4 54.6 56.0 56.3 55.4 53.9 54.1
中国非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)
(发稿 李然; 审校 曾祥进)
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