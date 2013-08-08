分析师看中国7月进出口数据

路透北京8月8日 - 中国海关周四公布，7月出口同比增长5.1%，进口增长10.9%，路透调查预估分别为增长3%和2.1%。分析师认为，进口增速高于预期或显示出内需已经现企稳迹象。而对照8%的全年贸易增长目标，实现仍有难度。

当月贸易顺差为178.2亿美元，路透调查预估中值为顺差272亿美元。

中国6月出口同比下降3.1%，为2012年1月来首次下滑；当月进口降0.7%。整个上半年来看，出口同比增长10.4%，进口增长6.7%，贸易顺差为1,079.5亿美元。中国政府年初制定的进出口增长目标位8%。

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主要数据:

* 7月出口同比增长5.1%（路透预估为增长3%）

* 7月进口同比增长10.9%（路透预估为增长2.1%）

* 7月贸易顺差178.2亿美元(路透调查中值为顺差272亿美元)

* 7月出口环比上升6.7%，进口环比上升14.3%

* 经季节调整后7月出口同比增长2.0%，进口同比增6.6%

* 经季节调整后7月出口环比下降1.2%，进口环比降3.0%

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以下为分析师评论:

--瑞穗证劵亚洲公司首席经济学家 沈建光：

与其说中国进出口数据复苏，不如说回归常态。因为外管局贸易审查的“20号文”的冲击导致5月、6月部分外贸交易延后，并转入7月数据中。

中国有能力实现贸易5%左右的年增速，但要达到官方提出的8%的增速目标比较难。当然，如果全球大宗商品价格高涨，也可能会让这个目标更容易实现。

进口增速的超预期并不意味着内需恢复，因为目前为止还没有其他支持这一逻辑的信号。可能国际油价的上涨可以成为进口超预期的部分理由。

--国泰君安宏观分析师 汪进：

整体看法没有太大变化，对经济的判断就是“反弹小浪花”，7月可能有一个反弹，数据上相对会比6月好一些。全年出口估计在8%左右，进口超出预期表明国内需求的反弹。

6月已经很低了，7、8月份可能反弹一些，但整个三季度还是处在相对低位。经济可能不回落了，但整体增速还是偏低。

--广发银行高级交易员 颜岩：

贸易数据大幅上升，外围经济改善的效果显现。目前人民币升值的压力已经减缓，而且外围经济复苏势头持续，有利于未来进出口增速提高。不过贸易对国内经济运行的贡献有限，更多是代表了一种趋势。

随着外围经济运行的好转，贸易复苏的势头有望持续。经济政策目前来看没有太大的放松空间。债市对目前基本面数据的反应已经不大，尤其是中长端品种price in的成分很多，导致曲线比较平坦，有陡峭化风险。如果未来经济没有大幅走弱或宽松政策迟迟不落地，则长端利率可能陡峭化上行。

--民族证券宏观策略组组长 陈伟：

6月外贸数据有所好转，显示出经济有触底企稳的信号。出口扩张显示出欧美等经济体恢复对中国出口需求的拉动作用，而进口增长也折射出中国内需增强。外贸数据结合商品价格数据显示，经济的确有所好转，这在此前的官方制造业采购经理人指数（PMI）上行也有所反应。总体来看，三季度国内生产总值同比增速有望能维持在7.5%的水平，全年维持在7.5-7.6%左右的水平。

--中信建投证券研究发展部副总裁 胡艳妮：

进出口大增背后汇率因素的影响比较大，7月份人民币汇率大致走稳，鼓励出口企业加大接单力度；此外当月资金面紧张的状况也较前月好转。全球经济目前出现复苏迹象，尤其欧洲和日本的状况继续恶化的可能性已不大，也有助于外需的反弹。但鉴于针对中国的“双反”调查等贸易争端频发，出口高增长的阻力也很大，估计年内会呈个位数增长。

进口超预期增长的可持续性还需要观察，目前看内需强劲反弹的可能性不是太大。从全年进出口状况看，5、6月份可能已出现低点，后几个月估计是一个温和复苏的状态。

--中国银行国际金融研究所 李建军：

出口方面，经过成本结构调整，人民币升值步伐在放缓，加上外需也在复苏，总体表现有改善。我们要认识到出口正在形成一种“新均衡”，也就是不能再期待它还像以前30%、20%那么快地增长了，10%左右的增幅可能会成为一种新常态。这跟出口产业结构的转型升级有关。但在进口方面，经济结构调整以后，我认为还有更大的增长空间。这样发展的结果就是顺差将会显得更为均衡，对于人民币汇率的影响会减弱。

近期人民币汇率走势大体保持稳定，今天的进出口数字影响也偏中性。当前人民币汇率既有经济仍保持较高速度增长、外需恢复、出口结构调整等支撑走强的因素，又有国际上美国退出QE的预期引起国际资本回流、美元走势较强等贬值的压力。在这样一个影响因素比以前更为复杂的环境里，很难说哪一个数据就对汇率走势有更为明显的作用，也不会因为这个月的出口好转就会产生升值压力。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

7月份进出口双双回升与去年同期基数低的技术性因素有关，同时7月国际大宗商品价格有所回升，以及美国经济好转有助于全球经济基本面的改善，均对中国的外贸回升有所帮助。

此外，中国国内为稳经济确保GDP增长目标的实现采取了一系列政策，包括进出口贸易便利化，提振内需等等，也有助改善对经济的预期。总体看7月份的外贸数据传递出经济向好的信号。但要完成全年出口增长的目标并不容易。

--海通证券宏观高级分析师 曹阳：

进出口增速都比预期要高。出口是由于美欧经济都在复苏，所以对中国的出口有一定拉动作用；进口确实是上升幅度比较高，也许是内需已经起来了，但还需要研究详细数据才能下结论。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

出口还是恢复了一些，但没有太多超出市场预期，毕竟全球主要国家PMI在7月都有显着的回升，美国和欧洲经济数据利好对中国出口有较大的正面影响。7月出口微调政策亦对中国出口有帮助。而国内需求的回升，出口订单的恢复对进口有促进。但总体而言，进出口还不是很乐观，还是有很大的不确定因素。

下半年如果出口能保持5%左右就不错了，再大幅增长的可能性不是很大。最近连续七周国务院稳增长的常务会议和政策，对经济筑底是有帮助的，但让经济很快复苏仍然难度大，因传统行业的去杠杆和去产能化的难度比较大。

此外，央行去杠杆化亦导致利率保持较高水平，对经济复苏不利。目前看央行还是期望汇率平衡，人民币继续升值对经济伤害比较大，毕竟目前处于经济下滑期。

--浙商证券宏观分析师 郭磊：

出口和我们的预测数基本一致。目前美国经济复苏趋势明显，它对外需的传递链条应该是比较明朗的；前期我们也看到集装箱运价指数等数据的反弹。而且目前出口还处于汇率压力下，考虑到人民币加速升值并不可持续，对于后期出口我们相对乐观一些，估计出口将从目前的状态恢复到10%左右。本月进口确实明显超预期，还没分析细项数据，我们猜测可能是和PPI见底之后的库存企稳有关。进口数据的强势和7月国电口径发电量走高、中游价格抬升这些特征结合起来，已经隐隐显示出内需企稳的迹象了，但还需要进一步观察和确认。

--安信证券高级宏观分析师 尤宏业：

出口数据基本符合预期，对照去年，今年全年出口5-6%的增速预计还是有的，毕竟全球经济还是在逐步恢复的路径上。

6月的出口负增长有前期挤水分的原因，不能代表常态水平。

政策方面，看7月的一些会议精神，短期可能有些转向“稳增长”，但是具体的力度不好说。如果没有大规模的信贷投放等资金投入，只是盘活存量的话，稳增长也只能说说而已。

相关背景:

--中共中央政治局7月底会议称，下半年中国经济仍将保持总体平稳发展态势，要稳定对外贸易，完善政策和服务，拓宽出口渠道，积极增加进口，有效应对贸易摩擦，鼓励有条件的企业到境外投资。

--国家信息中心最新报告预测，下半年外贸环境不容乐观，随着人民币升值滞后影响进一步显现，进出口增速将进一步下滑，全年出口增长9%左右，进口增长7.3%左右，贸易顺差达2,800亿美元；短期应保持汇率基本稳定，中期则应由汇率中间价逐步市场化入手，增加汇率弹性。

--国家发改委周二表示，在宏观调控政策基本稳定的情况下，经过努力，预计大部分地区可以实现年初预定的增长目标。

--国家发改委宏观研究院副院长马晓河预计，随着中国政府近期出台的各项稳增长举措，包括加大对基础设施领域投资、实行结构性减税等，中国经济有望在三季度末或四季度初见底企稳，而实现全年GDP增长7.5%的目标问题不大。（完）

(发稿 路透中文部; 审校 林高丽/曾祥进)

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