中国7月美元计价出口同比下降4.4% 进口同比下降12.5%--海关

人民币小幅收升 特朗普就任在即市场观望气氛渐浓
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透北京8月8日 - 中国海关总署周一公布，以美元计价7月出口同比下降4.4%，进口同比下降12.5%，路透调查预估中值分别为下降3%和下降7%。
海关数据显示，7月贸易顺差为523.08亿美元，路透预估中值为476亿美元。中国1-7月以美元计价出口同比下降7.4%，进口同比下降10.5%。
7月以美元计价贸易数据详情如下:
指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期
出口(%) -4.4 -3.0 -9.8~5.4 -4.8 -8.3
进口(%) -12.5 -7.0 -11~-1 -8.4 -8.1
贸易顺差(亿美元) 523.08 476 370~570 481.08 430.25
海关同时公布，中国7月以人民币计价出口同比增长2.9%，进口同比下降5.7%；当月贸易顺差3,428亿元人民币。
海关并称，中国7月外贸出口先导指数为33.8，较上月回升1.1，表明四季度初出口压力有望减轻。（完）
(发稿 李子木；审校 曾祥进)
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