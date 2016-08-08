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中国财经 | 2016年 8月 8日 星期一 11:24 BJT

中国7月美元计价出口同比下降4.4% 进口同比下降12.5%--海关

路透北京8月8日 - 中国海关总署周一公布，以美元计价7月出口同比下降4.4%，进口同比下降12.5%，路透调查预估中值分别为下降3%和下降7%。

海关数据显示，7月贸易顺差为523.08亿美元，路透预估中值为476亿美元。中国1-7月以美元计价出口同比下降7.4%，进口同比下降10.5%。

7月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) -4.4 -3.0 -9.8~5.4 -4.8 -8.3

进口(%) -12.5 -7.0 -11~-1 -8.4 -8.1

贸易顺差(亿美元) 523.08 476 370~570 481.08 430.25

海关同时公布，中国7月以人民币计价出口同比增长2.9%，进口同比下降5.7%；当月贸易顺差3,428亿元人民币。

海关并称，中国7月外贸出口先导指数为33.8，较上月回升1.1，表明四季度初出口压力有望减轻。（完）

(发稿 李子木；审校 曾祥进)

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