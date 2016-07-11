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中国财经 | 2016年 7月 11日 星期一 14:40 BJT

6月中国汽车销量同比增长14.6% 增速为2015年12月来最快

路透北京7月11日 - 中国汽车工业协会（中汽协）周一称，6月中国汽车销量同比增长14.6%至210万辆。

这是2015年12月来同比增速最快的一个月，超过了5月9.8%和4月6.3%的同比增速。

中汽协还表示，2016年上半年中国汽车销量同比增长8.1%。

今年1月时中汽协曾预测，今年中国汽车销量增速为6%。(完)

(编译 王洋; 审校 高琦)

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