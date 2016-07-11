6月中国汽车销量同比增长14.6% 增速为2015年12月来最快

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月11日 - 中国汽车工业协会（中汽协）周一称，6月中国汽车销量同比增长14.6%至210万辆。
这是2015年12月来同比增速最快的一个月，超过了5月9.8%和4月6.3%的同比增速。
中汽协还表示，2016年上半年中国汽车销量同比增长8.1%。
今年1月时中汽协曾预测，今年中国汽车销量增速为6%。(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。