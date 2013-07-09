分析师看中国6月CPI和PPI数据

路透北京7月9日 - 中国国家统计局周二公布，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.7%；路透调查中值分别为上涨2.5%和下降2.7%。

主要数据:

--6月CPI同比上涨2.7%(路透调查中值为上涨2.5%)，5月为上涨2.1%

--6月PPI同比下降2.7%(路透调查中值为-2.7%)，5月为下降2.9%

--6月CPI环比持平，PPI环比下降0.6%

--6月CPI中的食品价格同比上涨4.9%，非食品价格同比上涨1.6%

以下为市场人士的评论:

--中金公司首席经济学家 彭文生：

通胀数据符合预期。CPI涨幅温和。6月CPI环比上涨0%，增速略高于前八年6月平均-0.3%的季节性跌幅，环比偏高是因为上个月环比跌幅较大。从二季度整体看，季调后环比年化增长2.1%左右，较一季度3.2%回落，涨幅温和。

分细项看，6月食品CPI环比0%，高于历史平均，其中鲜菜、鲜果价格季节性下跌，但跌幅不及历史均值；猪肉价格止跌回升，涨幅超过季节性水平；非食品CPI 环比0%，基本符合季节性规律。

PPI环比下跌0.6%，与4、5月环比跌幅持平。生产资料价格下跌0.7%，跌幅较大；生活资料价格也有0.2%的下跌。工业生产者购进价格中，黑色金属、燃料动力、有色、化工等重工业品跌幅较大。工业品价格继续下跌反映国内需求仍然偏弱，尤其是重工业仍然面临去库存压力。

向前看，由于去年三季度基数较低，三季度CPI和PPI同比增速将比二季度有所回升。但全年CPI通胀压力不大，PPI将维持通缩。我们预期2013年通胀增速与去年基本接近。

货币政策维持中性。7月5日国务院办公厅《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》提出，“继续执行稳健的货币政策，合理保持货币信贷总量”。最新通胀数据显示CPI仍然温和、PPI继续通缩，不构成货币政策紧缩的理由。

--华宝信托宏观分析师 聂文

CPI跟预期差不多，但PPI这块继续下滑比较大，环比下降0.6，连续三个月数据比较差，整个企业这块需求面比较弱，如果单就企业层面看，还是有一点陷入通缩的担忧。目前看PPI连续很差，与1997和2001年通缩这一块有点类似，环比跌幅相当大，从国外看，欧洲PPI环比都在大幅收窄，中国还下跌那么大，说明中国经济下行压力比较大。而通胀处于温和的水平。

实体经济通缩压力相当大，经济需求面下滑比较快。近期管理层表态看出来对整个政策有转向积极的迹象，其在比较多的场合提到经济下行压力比较大，估计后面会推出提升需求方面的政策，包括棚户区改造，贫困地区投资等等。

货币政策会尽量保持中性，从年初至今，社会融资总额和M2比较高，但经济面持续下滑，出现货币空转，流动性没有进入实体经济。如果继续保持货币政策很宽松是会导致金融风险不断上升，且不会缓解经济下行压力。为了逼迫金融机构去杠杆，会保持中性货币政策，而更多从财政政策来拉动需求。

--申银万国宏观经济分析师 李慧勇

数据显示，当前经济低迷，供过于求，制造业领域的通货紧缩压力还是比较大的，物价上涨的压力主要来自于食品和基数效应。

在经济低迷的情况下，通胀压力总体不大，其波动主要是基数效应和食品价格扰动。

政策方面是有很大的空间，但由于我们提高了对经济的容忍度，不会贸然出手，只会在危及稳定时出手，差不多GDP增长7%是我们的底线。

--交通银行首席经济学家 连平

6月CPI同比增长略高于预期，主要是翘尾因素推动，我们计算的6月翘尾因素大约在0.6个百分点。而当月PPI同比降幅尽管有所收窄，但环比依然呈下降趋势，主要是经济比较弱，目前看来PPI这一走势还会延续 。

下半年CPI将维持温和上行，单月同比增速可能会超过3%，整个下半年同比增长水平在2.8%左右，高于上半年0.4个百分点。而下半年通胀上行主要受猪肉等食品因素推动。不过，猪周期对今年下半年影响还相对温和，影响较大可能会在明后年，到时对整体通胀贡献程度，要根据当时的经济状况来定。

--联讯证券宏观及固定收益高级分析师 杨为敩

6月食品价格涨幅比较明显，我们认为这是对前期食品价格出现超跌的一个整体纠偏，并非意味着未来食品价格将大幅上涨并由此带来通胀压力。

我们认为，中国的CPI涨幅将在2.7%附近盘整一个季度，并在三季度的时候达到全年高点。

PPI低于预期显示企业的经营状况仍不乐观，未来影响PPI的不利因素仍较多，包括美国的QE退出、中国政府宏观政策不放松等，都可能导致大宗商品价格走低。因此PPI预计将持续在低位徘徊。由于基数原因，我们预计PPI将在三季度有一个小幅回升，达到-1%左右，但在四季度又将回落到-2%以下。

--广发银行高级交易员 颜岩

CPI略高于市场预期，因为蔬菜价格回落幅度小，而且肉类价格出现明显上涨。其中蔬菜季节性明显低于以往15%左右的环比跌幅，而肉禽类价格环比反而上涨，尤其是猪肉环比达4.6%，有悖于季节规律。两者共同作用，推高了CPI整体水平。

PPI还是颓势，需求不足导致上游原材料行业价格压力较大。在目前的经济政策下，上游产品价格将承受较长时间的价格压力。

接下来的一段时间，肉类和蔬菜价格都将进入季节性上涨周期，下半年CPI环比将缓慢走高，同比会在2.5%到3%的水平。PPI则持续低迷，传导作用有限。

尽管现在来看，未来几个月通胀压力不大，但央行的管理是谨慎的。虽然目前较低的通胀水平给了管理层较宽松的政策空间，但刺激政策会以产业政策为主，而不是大规模的数量和价格政策。未来经济增长所依靠的大量投资依然需要巨额资金支持，实体经济流动性供给是充足的，继续放松流动性刺激增长将会成为历史。

--中信建投证券研究发展部副总裁 胡艳妮:

CPI有些超预期，食品价格的影响较大，其中肉价增长的比较明显。估计三季度物价压力不会太大，四季度受季节性影响消费会好些，届时CPI增速的高点估计会在3%左右。PPI主要还是需求不行，去库存化还在继续，大宗商品价格都还在往下，下半年PPI大幅改观的可能性不大，但如果中央觉得经济下得太快，托底手段还是有的。如果工业需求有了起色，价格自然就会上去。

从物价数据看，估计年内调整利率的可能性不大，主要还是靠公开市场操作，政策基调还是中性，较年初会紧一些。当然还需关注外汇占款等其他指标。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

消费品价格超出市场预期，表明未来价格压力还不能完全消除。消费品市场具有短周期特征，很受当期供求变化的冲击和影响，暴雨、高热、甚至交通堵塞等临时性的短期冲击都会影响消费品价格一般水平，这是中国CPI构成的特征所决定的。因此，CPI价格变动更多的反映当期市场变化，较少反映经济周期趋势，6月价格上涨说明6月全国普降的暴雨对农副产品生产的冲击比较大。中国的灾害性天气较多，因此在货币仍未能有效回收的情况下，通胀压力不会因个别月份下跌而消除。

PPI绝对价格水平继续下行，表明经济低迷对价格的趋势性影响。PPI较受经济周期的影响，PPI仍较低，说明经济前景仍低迷。

从物价的差异和结构性变动特征看,货币政策的“紧数量、低利率”组合将持续。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

6月份CPI反弹很厉害，主要是受猪肉价格影响带动，但因目前整体需求疲弱，经济形势也不支持物价大涨，输入性通胀压力也不大，估计年内CPI的涨幅也就在2.7-2.8%左右，上涨压力不会太大。

PPI降幅虽较上月略有收窄，但环比降幅与上月持平，显示生产需求方面仍较疲弱，结合PMI、工业用电量等指标综合预测，二季度中国经济的数据可能仍然令人失望。预计下半年随着经济的逐渐企稳，PPI的同比跌幅可能会收窄，但回到正值的可能性则不大。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

6月以来雨水天气比较多，这对蔬菜的价格和运输都有明显的影响，加之猪肉价格也基本止跌，食品价格呈现平稳回升趋势。我们预计到11月之前，中国的CPI都将比较平稳，在2.4-2.8%这个区间内波动。而在年底的两个月，可能出现明显回升，CPI涨幅或超过3%。

6月PPI显示出企业的景气程度仍然较低，虽然未见进一步恶化，但改善的空间依然没有打开。企业由于产能过剩的压力，定价能力仍很薄弱。在财政政策、货币政策都不会放松的情况，预计未来相当一段时间内，PPI都将处于疲弱水平。

**相关背景**

--中国国家副主席李源潮表示，中国正处在加快转变经济方式的关键时期，经济转型是一个需要付出代价的痛苦过程，但只要坚定向前，中国经济前景仍然向好，未来十几年中国经济仍可保持7%左右的增长速度。

--中国官方和汇丰制造业PMI(采购经理人指数)6月均回落至低位，显现内外需不振对制造业持续形成拖累，中国经济仍在底部运行。6月官方制造业PMI自上月的50.8回落至50.1，汇丰(HSBC)中国6月制造业PMI终值则降至48.2，创九个月最低位。

--中国国务院常务会议称，今年以来中国经济形势总体平稳，要保持政策连续性和稳定性，稳定市场预期。同时，要积极采取既稳增长、又调结构一举多得的有效措施，着力扩大内需。此前国务院表示，在坚持稳健的货币政策的同时，鼓励金融支持经济结构调整和转型升级。

--中国央行称, 将密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健的货币政策，并着力增强政策的前瞻性、针对性和灵活性，适时适度进行预调微调。

--中国央行表示，当前中国银行体系流动性总体处于合理水平，但由于金融市场变化因素较多，且临近半年末重要时点，各金融机构要继续认真贯彻稳健货币政策，切实提高风险防范意识，不断提高流动性管理的主动性和科学性，继续强化流动性管理，促进货币环境稳定。

--中国国家信息中心发布宏观经济报告称，中国宏观经济下半年将保持中速平稳增长态势。预计今年GDP增长7.6%左右，CPI上涨2.5%左右。（完）

(发稿 北京新闻部; 审校 张喜良/曾祥进)

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