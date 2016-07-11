分析师看中国6月CPI和PPI

2010年9月11日，沈阳一家超市，顾客们在挑选蔬菜的资料图。 REUTERS/Sheng Li

路透北京7月10日 - 中国国家统计局周日公布，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%，高于路透调查的预估中值1.8%。重回“1”时代的CPI舒缓了市场对通胀的忧虑。

统计局数据并显示，6月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.6%，降幅大于路透调查预估中值的下跌2.5%；但依然是2014年10月以来最小降幅，当时为下跌2.2%。

6月CPI环比下跌0.1%，PPI环比下降0.2%。6月CPI中的食品价格同比上涨4.6%，非食品价格同比上涨1.2%。

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以下为分析师对6月物价数据的点评：

--中国国家信息中心宏观研究室主任 牛犁：

CPI和PPI走势都在预料中，CPI涨幅回落主要受食品价格因素影响，随着天气转暖，蔬菜，水果等供应充足价格回落。而PPI则受国际市场初级产品价格回升影响，跌幅持续收窄。

从趋势看，尽管中国目前南方有水灾，但因不是粮食蔬菜的主产区，且中国目前粮食库存充沛，预计对CPI影响不大，更多只是心理上的影响。CPI对货币政策的影响也不大，降息概念很小，如果降准也是从稳增长的角度出发，毕竟中国经济下行压力仍然较大，下行的趋势并没有改变。

--光大证券宏观团队 徐高 杨业伟：

食品价格下跌带动CPI增速下行，非食品价格涨幅略有扩大。在去年基数因素推动食品价格同比涨幅收窄环境下，CPI增速将持续放缓。

基数效应推动工业品价格同比跌幅收窄。去年的低基数效应和稳增长对工业品价格的支撑将共同推动工业品价格同比跌幅继续收窄。

通胀继续处于下行通道，对货币政策制约空间减小，在经济下行风险之下，政策将重回稳增长。5月以来需求放缓加大经济下行压力，推动政策向稳增长回摆，将通过信贷社融加速投放改善实体经济资金面，以清晰的政策目标推动实体经济投资意愿回升，实现经济企稳。

--民生证券宏观团队：

CPI同比上涨1.9%，重回“1”时代。警惕洪涝对后续月份CPI同比显着拉动。98年洪涝对物价影响不大，但现在与98年环境不同，一是粮食价格处于近几年的低位，警惕游资利用洪涝减产进入炒作，重演2010年“豆你玩”、“蒜你狠”的故事；二是生猪供给处于历史低位，洪涝加剧生猪供给压力；三是菜价前期跌幅较大，警惕蔬菜价格超跌后的反弹。我们测算洪涝对后续月份CPI的正向影响在0.1%左右，不改变基本趋势，但可能使6月CPI同比为短期低点。

PPI同比-2.6%，跌幅继续收窄，环比下降0.2%，结束三个月的持续上涨。下半年工业品终端需求不强，去产能工作也仍处于前期，但在由于PPI前期连续26个月环比为负，后续工业品价格继续下跌的空间有限，预计年内PPI同比有望转正。洪涝影响交通运输、采掘业企业生产，并直接作用于生活资料中的食品类，加快PPI同比跌幅收窄。

三季度成为政策宽松窗口期。预计三季度CPI同比在四个季度中可能最低，四季度在猪肉、油价的低基数下有所回升。从外部看，受退欧事件影响，美联储9月加息概率不大，甚至年内可能都不加息（6月非农数据亮眼，但主要是受罢工恢复和暑期因素影响，如休闲旅游业新增5.9万、儿童托管业新增1.5万，就业市场整体并不强），人民币在“中间价+CFETS”两条腿走路的新定价机制下，贬值预期平稳。随着三季度经济数据走弱以及年中政治局会议的召开，政策宽松力度将边际增强。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸：

6月CPI再度回落，主因菜、果和蛋类价格继续下降，猪价先涨后跌、同比增速降低，但汽、柴油以及假期因素推动非食品上涨。预计7月通胀料保持平稳。进入7月尽管猪价止涨回落且去年基数较高，但菜价止跌回升，且考虑到暴雨、洪灾对生产和运输的影响，预计食品价格同比微降，非食品微升，7月CPI或稳定在1.9%。

预计7月PPI继续改善。7月以来油价有所回落，但钢价、煤价出现大幅上涨，预测7月PPI环比微升0.1%，同比降幅缩窄至-1.8%。

通胀缓中趋稳，货币短期稳健。当前菜价、猪价对通胀推动整体减弱，通胀压力短期缓解。央行6月底释放流动性7月初又迅速收回，且上周已就MLF需求询量，再考虑到货币利率稳定、暴雨洪灾天气下通胀下行预期受阻，短期内降准概率下降，货币政策保持稳健。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

对于未来CPI预测，需要考虑猪肉价格、蔬菜价格、洪水因素、大宗商品、劳动力成本、居民消费结构变化。总体来看，猪肉价格下降，蔬菜价格上升，洪水冲击导致价格上升，大宗商品价格上升，劳动力高位维持，非食品价格上升。考虑到2015年7-8月CPI环比超高基数因素，预测2016年7-8月CPI同比1.8-2.1%概率较大，年底重新上行至2.5%是大概率事件，但突破3%概率极小。

CPI中枢上行封杀央行货币政策宽松空间。今年CPI低点在1.8%以上概率较大，再加上CPI中枢上行，彻底封杀央行货币宽松空间。债市调整压力巨大。短期因素来看，CPI超市场预期，同时6月CPI决定了未来CPI的中枢水平难以低于2%，这对债券市场信心影响巨大；从长期因素来看，随着4-5月经济下行压力重新出现，稳增长措施出台，从概率来看，“宽财政”＞“宽信用”＞“宽货币”。

**相关背景**

--中国国家主席习近平上周五在京主持召开经济形势专家座谈会时指出，当前经济运行基本平稳，符合预期和中央对经济形势的判断；宏观经济政策要坚持稳中求进工作总基调，适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

--新华社周五报导，湖北省民政厅最新通报，6月18日入梅以来洪涝、风雹等自然灾害已造成全省92个县市区1,781.26万人次受灾，死亡69人、失踪16人，直接经济损失270.7亿元人民币。

--中国正面临经济下行压力不减而就业压力陡增的现实困境，这从此前公布的三个6月采购经理指数（PMI）数据中可见一斑：两个制造业PMI呈现连续下滑之势，仅非制造业PMI在连续两个月小幅回落后明显回升。

--中国总理李克强在天津召开的达沃斯会议上指出，中国经济整体平稳、稳中有进，保持在合理区间，今年完全能够实现经济发展主要目标。中国有足够政策工具保持经济运行在合理区间，还有充分能力防范系统性区域性风险，当中国经济出现短期波动时，希望市场平静看待。

--中国央行表示，2016年央行将保持政策的连续性和稳定性，继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，适时预调微调，增强针对性和灵活性；强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道。（完）